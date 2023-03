Diretta Europei indoor atletica 2023/ Streaming video Rai, programma e titoli 3 marzo

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023: LA PRIMA GIORNATA!

Il grande giorno è arrivato: venerdì 3 marzo, dopo una breve introduzione dedicata alle qualificazioni, avremo finalmente la prima giornata degli Europei indoor atletica 2023. Siamo a Istanbul, e allora bisogna dire subito che l’evento è stato in discussione fino a pochissimo tempo fa, a causa del terribile terremoto che ha colpito la zona della Turchia al confine della Siria; alla fine si gareggia e c’è grande attesa per vedere all’opera tanti campioni, tra cui ovviamente anche gli italiani con alcuni nomi che potrebbero portare casa medaglie se non addirittura titoli continentali.

Ricordiamo allora che la diretta degli Europei indoor atletica 2023 scatterà oggi alle 7:10 (di casa nostra) ma poi l’appuntamento con le prime finali sarà solo alle 17:25; per quanto riguarda l’Italia, pochi giorni fa abbiamo avuto i Campionati Assoluti ad Ancona che sono serviti come preparazione a questa kermesse. Ci siamo davvero, prima che si cominci a gareggiare andiamo a studiare brevemente quale sia il programma del venerdì agli Europei indoor atletica 2023.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei indoor atletica 2023, per questa prima giornata, sarà affidata a Rai Sport + HD: il canale, che trovate al numero 58 del vostro telecomando e dunque è in chiaro per tutti, aprirà il collegamento alle ore 16:55 di venerdì e ci terrà compagnia per almeno due ore e mezza. Va ovviamente ricordato che in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi al sito di Rai Play o alla relativa app, che è installabile su PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto quindi che la diretta degli Europei indoor atletica 2023 prende il via la mattina presto, ma sarà nel pomeriggio che si inizierà a fare sul serio: la finale del getto del peso maschile sarà la prima a cominciare, poi avremo già un ottimo appuntamento in pista con le semifinali dei 400 metri maschili e femminili che saranno seguite da altre finali, nello specifico quella dei 3000 metri femminili, del salto triplo maschile e dei 1500 metri maschili, con il nostro Pietro Arese.

Ancora, alle ore 18:53 scatterà la finale del getto del peso femminile, poi le ultime due attività del giorno saranno gli 800 metri del pentathlon, che naturalmente ci terrà compagnia a più riprese – come anche l’eptathlon, che però avrà luogo a partire da sabato – e la finale dei 60 metri femminili. Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli così come Roberta Bruni e Larissa Iapichino, tra i protagonisti più attesi agli Europei indoor atletica 2023, dovranno aspettare ancora prima di essere impegnati, ma intanto scopriremo cosa succederà oggi a Istanbul…

