Diretta Europei indoor atletica 2023/ Streaming video Rai, programma e titoli 4 marzo

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023: SECONDA GIORNATA DI GARE!

Seconda giornata di gare in diretta dagli Europei indoor atletica 2023 oggi, sabato 4 marzo: siamo a Istanbul, il pensiero va naturalmente alle decine di migliaia di morti che la Turchia insieme alla Siria ha subito meno di un mese fa per il terribile terremoto che naturalmente ha messo in serio dubbio anche questi Europei indoor atletica 2023, infine però confermati anche come segno di ripartenza, naturalmente in sicurezza considerando che Istanbul si trova a migliaia di chilometri di distanza dall’epicentro del terremoto, all’estremo opposto della Turchia.

Ricordato doverosamente tutto ciò, buttiamoci adesso nel clima delle gare: i primi titoli sono già stati assegnati ieri, oggi si prosegue con l’evento che è il culmine dell’attività dell’atletica leggera indoor in questa stagione e che è stato introdotto dai Campionati Italiani Assoluti ad Ancona, che sono stati il test per gli atleti Azzurri sulla strada verso Istanbul. Oggi ci attendono numerose altre emozioni, andiamo allora a presentare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dagli Europei indoor atletica 2023 anche nella seconda giornata di gare.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei indoor atletica 2023, per questa seconda giornata, sarà affidata a Rai Due: ci sarà dunque la ribalta del canale generalista, che trovate naturalmente al numero 2 del vostro telecomando in chiaro per tutti, il collegamento sarà dalle ore 16.30 e ci terrà compagnia per almeno due ore e mezza. Va ovviamente ricordato che sarà possibile assistere anche in diretta streaming video agli Europei indoor atletica 2023, senza costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi al sito di Rai Play o alla relativa applicazione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2023: IL PROGRAMMA

La diretta degli Europei indoor atletica 2023 prende il via la mattina presto con alcune batterie e qualificazioni, ma sarà nel pomeriggio che si inizierà a fare sul serio: la finale del salto con l’asta femminile sarà la prima a cominciare alle ore 17.05 italiane (ricordiamo che la Turchia è due ore avanti), in totale saranno sei i titoli da assegnare oggi e la seconda finale a prendere il via sarà quella del salto triplo femminile, alle ore 17.50, infine gli ultimi quattro appuntamenti saranno tutti in corsia.

Alle ore 18.00 scatterà la finale dei 1500 metri femminili, poi ecco la doppia finale dei 400 metri sia maschili (alle ore 18.20) sia femminili, con appuntamento fissato alle ore 18.30. Infine, alle ore 18.55 italiane ecco l’appuntamento clou con la diretta degli Europei indoor atletica 2023: speriamo di vedere Marcell Jacobs e magari anche Samuele Ceccarelli, che ha battuto l’olimpionico ad Ancona, nella finale dei 60 metri maschili, per la quale un paio di ore prima si dovrà passare attraverso le semifinali.











