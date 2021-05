Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai 2: ancora tanti azzurri!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ANCORA IN ACQUA!

Sono ancora riflettori puntati sulla Danube Arena, dove siamo in diretta per gli Europei di nuoto 2021 anche oggi giovedi 20 maggio 2021. Dopo dunque gli ottimi risultati che gli azzurri hanno ottenuto anche nella giornata di ieri, ecco che lo squadrone del tricolore torna in vasca impaziente di regalarci ancora colpi di scena e soddisfazioni. Dopo tutto finora non si può certo dire che siamo rimasti delusi: ottimi prestazioni e medaglie dalle prove in vasca (specie in ottica Olimpiadi) e sonanti podi ottenuti anche nei giorni scorsi, per tuffi, fondo e artistico: davvero siamo ben soddisfatti di quanto ottenuto fin qui a Budapest, ma per fortuna non è ancora finita.

Anzi già oggi sarà nuova giornata densa di impegni e di grandi occasioni per mettersi in luce: vediamo allora subito che ci prospetta il calendario ufficiali e quali saranno gli azzurri in vasca, oggi giovedi 20 maggio a Budapest per gli Europei di nuoto.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, la Rai ha previsto due finestre giornaliere dalla Danube Arena della capitale magiara. Per la precisione, la sessione mattutina delle batterie potrà essere seguita sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), mentre la sessione serale con semifinali e finali sarà trasmessa su Rai Due. In entrambi i casi, sarà garantita per tutti la diretta streaming video tramite sito o applicazione di RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA

Pur impazienti di dare il via alla diretta degli Europei di nuoto 2021 di Budapest, tocca ora andare a controllare da vicino che ci propone il programma odierno, mettendo in evidenza gli azzurri impegnati fin da questa mattina. Al solito la giornata si aprirà con le batterie, per cui sarà spazio riservato a Budapest a partire dalle ore 10.00: prima prova le batterie dei 200m stile libero con Megli, De Tullio, Di Cola e Ballo, a cui faranno seguito sempre per gli uomini i preliminari dei 50m farfalla con Codia e Rivolta. Nel mezzo le batterie femminili, con i 200m rana, con Castiglioni e Carraro (che già ci hanno emozionato solo ieri), i 100 dorso (Panziera, Zofkova e Scalia) e soprattutto i 1500m stile libero dove Quadarella e Caramignoli andranno alla ricerca del pass per la finalissima, dopo aver fatto esultare negli 800 SL. Attenzione poi alle batterie della 4×100 mista mista dove gli azzurri potrebbero regalarci una sorpresa. Alla sera e non prima delle ore 18.00 sarà spazio per le finali: si comincerà con la prova per le medaglie dei 200m farfalla femminili e la finale dei 100m dorso maschili, a cui seguiranno le semifinali dei 200m stile libero e 50 m farfalla uomini e del 100m dorso e 200m rana donne. Solo dalle ore 19.02 la finale dei 200m stile libero femminili con la nostra Federica Pellegrini, a cui faranno seguito le gare per le medaglie maschili per i 200m rana e i 200m misti: ultimo impegno con la stufetta 4×100 misti misti.

