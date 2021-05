Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai 2, tanti i big in vasca!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ANCORA TANTI BIG IN VASCA

Siamo ancora in diretta da Budapest per gli Europei di nuoto 2021, nelle specialità in vasca e ancor oggi ci attendiamo grandi scintille dallo squadrone italiano, gran protagonista nella rassegna continentale. Dopo le prime soddisfazioni nei tuffi, nel fondo e nell’artistico, questa settimana è toccato ai big in corsia riempirci di orgoglio e davvero non si è fallito nell’intento. Già ieri sera abbiamo assistito alla bella finale dei 200m stile libero, dove Federica Pellegrini è salita di nuovo sul podio, vincendo un argento pesantissimo: pure ricordiamo l’eccezionale bronzo di Razzetti nei 200 misti e il bronzo nella staffetta 4×100 mista mista.

E molto altro potrebbe accadere già oggi, venerdi 21 maggio 2021: gli azzurri impegnati alla Danube Arena in giornata, nelle batterie come nelle semifinali e finali sono davvero tanti, e ormai indirizzati ormai verso la conclusione della rassegna continentale, pure abbiamo ancora grandi occasioni per metterci in mostra.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, la Rai ha previsto due finestre giornaliere dalla Danube Arena della capitale magiara. Per la precisione, la sessione mattutina delle batterie potrà essere seguita sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), mentre la sessione serale con semifinali e finali sarà trasmessa su Rai Due. In entrambi i casi, sarà garantita per tutti la diretta streaming video tramite sito o applicazione di RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA

Prima di dare la parola alle vasche della Danube Arena, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci riserva il programma per questa giornata in diretta per gli Europei di nuoto 2021 di Budapest. Come al solito, anche quest’oggi ad aprire l’attività in vasca saranno le batterie, dalle ore 10.00: si comincerà con i preliminari dei 100m stile libero femminili, cui è iscritta Federica Pellegrini (ma la Divina scioglierà le sue riserve solo poco prima), a cui seguiranno le batterie dei 50m rana uomini (con Martinenghi e Pinzuti) e dei 200m misti femminili, con Cusinato e Franceschi. Di fila sarà spazio in vasca per le prove dei 200m dorso uomini (Restivo e Mora) e le batterie dei 4×200 stile libero femminili e gli 800m stile libero uomini, dove Paltrinieri e Detti cercheranno l’accesso alla finalissima di domani.

Solo dalle ore 18.00 sarà poi spazio per le finali e semifinali: alla Danube Arena saranno subito scintille con la finale dei 1500m stile libero, dove Simona Quadarella andrà alla caccia del secondo oro nella rassegna. Di fila ecco le finali dei 50 m farfalla maschili (con Ceccon e Codia) e dei 100m dorso femminili (con Panziera) e spazio poi per le semifinali dei 200m dorso e 50 rana uomini e dei 100m stile libero e 200 rana donne. A chiusura della giornata attenzione alla finale dei 200 m stile libero maschili e le semifinali dei 200 misti donne e della staffetta femminile della 4x200m stile libero.



