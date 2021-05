Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma 13 maggio

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021: OGGI SI CHIUDE COI TUFFI

Ancora nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo caratterizzeranno la giornata degli Europei nuoto 2021 a Budapest oggi, giovedì 13 maggio. Come sempre il programma inizierà già alle ore 9.00 del mattino e ci terrà compagnia per tutto il giorno, visto che solo in serata terminerà il programma dei tuffi. La kermesse europea, rinviata di un anno per la pandemia di Coronavirus e iniziata dunque lunedì anche se formalmente è l’edizione 2020, prosegue dunque con le gare dei tre sport acquatici che caratterizzano la prima settimana degli Europei di nuoto, mentre da lunedì prossima avremo il programma del nuoto in corsia, che monopolizzerà la seconda settimana.

Gli Europei nuoto 2021 Budapest continuano dunque e adesso andiamo a scoprire quello che succederà oggi andando a “studiare” il calendario ufficiale di tutte le gare odierne e soprattutto quali saranno le finali che spiccheranno oggi nella diretta degli Europei nuoto 2021 Budapest.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv sulle piscine magiare. Anche per mercoledì 12 maggio, l’appuntamento sarà in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terreste, alle ore 9.00 e alle ore 14.30: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come abbiamo già detto, la diretta degli Europei nuoto 2021 a Budapest anche oggi 13 maggio comincerà alle ore 9.00. La prima gara ad aprire il programma sarà la finale del programma tecnico a coppie di nuoto sincronizzato (nuoto artistico), cui seguirà alle ore 10.00 la 10 km femminile di nuoto di fondo, un appuntamento molto importante perché questa è la distanza olimpica del nuoto in acque libere e ad appena due mesi dalle Olimpiadi di Tokyo il test europeo è fondamentale. Lo sa benissimo anche Gregorio Paltrinieri, che alle ore 14.00 sarà uno dei protagonisti più attesi della 10 km maschile. Tornando dalle acque del Lago Lupa alla Duna Arena di Budapest, impianto centrale degli Europei di nuoto 2021, ecco che il nuoto sincronizzato proporrà anche la finale del programma libero combinato a squadre alle ore 16.00. Ci resta poi da parlare dei tuffi, che cominceranno la loro giornata alle ore 12.00 con le qualificazioni della piattaforma 10 metri femminile, mentre a partire dalle ore 19.30 ci saranno ben due finali, cioè quella del trampolino sincro 3 metri maschile e proprio quella della piattaforma 10 metri femminile, le cui protagoniste vivranno dunque oggi una giornata campale.

