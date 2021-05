Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma 16 maggio

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021: OGGI TUFFI E NUOTO DI FONDO

Oggi, domenica 16 maggio, arriviamo a metà strada nella diretta degli Europei di nuoto 2021 a Budapest, il grande evento continentale degli sport acquatici che è slittato di un anno a causa del Coronavirus ed è il test generale in vista delle Olimpiadi di Tokyo, a loro volta posticipate di un anno. Possiamo davvero dire che siamo al giro di boa degli Europei di nuoto 2021, perché oggi sarà l’ultima giornata di gare per quanto riguarda tuffi e nuoto di fondo (è invece già terminato il programma del nuoto sincronizzato), mentre da domani cominceranno le gare del nuoto in corsia.

Una sorta di passaggio di consegne di cui possiamo prendere come uomo simbolo naturalmente un fantastico Gregorio Paltrinieri, che mercoledì ha vinto l’oro della 5 km e il giorno seguente si è ripetuto anche nella 10 km, una doppietta da leggenda per Greg che nei prossimi giorni sarà invece protagonista in vasca alla Duna Arena nei 1500 e negli 800 metri stile libero. Adesso però andiamo a scoprire quello che succederà oggi presentando il calendario ufficiale di tutte le gare odierne e soprattutto quali saranno le finali che spiccheranno nella diretta degli Europei nuoto 2021 Budapest di domenica 16 maggio.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di Stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv dalle piscine o acque libere magiare. Anche per oggi, domenica 16 maggio, l’appuntamento sarà in diretta in questo caso sul canale Rai Sport, al numero 58 del telecomando del digitale terreste, dalle ore 18.00 e fine alle ore 21.00: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come abbiamo già detto, la diretta degli Europei nuoto 2021 a Budapest oggi 16 maggio ci regalerà le ultime emozioni del nuoto di fondo e dei tuffi. Cominciamo da quelo che succederà nelle acque del Lago Lupa, perché oggi è il giorno delle due massacranti 25 km di nuoto di fondo in acque libere, fissate in calendario con partenze sfalsate di dieci minuti – alle ore 9.30 e poi alle ore 9.40 – per uomini e donne, il via di una massacrante fatica che durerà almeno cinque ore in campo maschile e ancora di più per le ragazze, dunque i due vincitori sarano davvero il re e la regina della fatica del nuoto di fondo.

Alla Duna Arena di Budapest invece oggi sarà l’ultimo giorno dedicato ai tuffi: alle ore 12.00 cominceranno le qualificazioni della affascinante gara dei tuffi dalla piattaforma 10 metri maschile, la cui finale poi sarà nella sessione serale, che prenderà il via alle ore 18.00 e prevederà anche l’ultima finale femminile dei tuffi, quella della gara dal trampolino sincro 3 metri. Quattro titoli in palio dunque, due nel nuoto di fondo e altrettanti nei tuffi, che poi saluteranno gli Europei di nuoto 2021 a Budapest.



