Diretta Europei nuoto 2022/ Streaming video Rai: programma e finali 17 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022: ALTRE MEDAGLIE IN ARRIVO?

Gli Europei di nuoto 2022 proseguono: a Roma siamo nella giornata di mercoledì 17 agosto, e come sempre avremo una prima sessione la mattina (dalle 9:00 alle 11:00) con uno “stacco” pomeridiano nei tuffi – lo diciamo subito: due finali previste, quelle del sincro misto dal trampolino 3 metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro, quella femminile dalla piattaforma 10 metri – per poi arrivare alla sessione serale delle ore 18:00, quella in cui verranno assegnate le medaglie in vasca con la speranza che gli italiani proseguano nel loro straordinario percorso.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022/ Video streaming Rai: oro storico per Margherita Panziera!

La nostra nazionale sta dominando: fino a questo momento nella diretta degli Europei nuoto 2022 abbiamo assistito a un vero e proprio show azzurro, con tante medaglie conquistate ogni giorno e la possibilità che anche questo mercoledì ci regali tante soddisfazioni. Aspettando che la giornata prenda il via, andiamo subito a scoprire quali siano le gare previste e in che modo i nostri nuotatori possano farsi valere a Roma, con un pubblico caldissimo che sta davvero spingendo tanto in questi Europei nuoto 2022.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022/ Medaglie Italia: saliamo a 16 ori e 42 medaglie!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Va ricordato che la diretta tv degli Europei nuoto 2022 è garantita dalla televisione di stato: per la sessione del mattino e del primo pomeriggio il canale di riferimento sarà Rai Sport, mentre per quanto riguarda le finali (dunque la sera) bisognerà sintonizzarsi su Rai Due, ma in ogni caso si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire le gare anche in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito di Rai Play, oppure installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

GREGORIO PALTRINIERI ARGENTO 1500 SL/ Europei nuoto 2022: oro Romanchuk, Acerenza 4°

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022: GLI ITALIANI E LE FINALI

Possiamo allora dire che nella mattinata degli Europei nuoto 2022 torneranno in vasca Simona Quadarella e Marta Rita Caramignoli: oro e bronzo nei 1500, le due atlete si confronteranno con le batterie dei 400 stile, seguite dagli uomini che saranno Marco De Tullio, Gabriele Detti, Lorenzo Galossi e Matteo Ciampi. Poi attenzione alle staffette: le due 4×100 miste – maschile e femminile – chiuderanno il programma della mattina e, qualora l’Italia si qualifichi per la finale, gli appuntamenti saranno per le ore 19:16 (donne) e le ore 19:25 (uomini).

Prima però avremo altro: le finali dei 50 stile e dei 50 rana femminile (qui attenzione ovviamente a Benedetta Pilato) e poi ancora i 100 dorso con Thomas Ceccon a caccia della quarta medaglia negli Europei nuoto 2022. Il calendario prevede le finali dei 200 farfalla donne e i 200 misti uomini; per quanto riguarda i 400, le finali femminile e maschile prenderanno il via alle ore 18:44 e alle 18:53, ma naturalmente dovremo ancora scoprire quanti e quali italiani saranno ai blocchi di partenza per andare a caccia di altre medaglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA