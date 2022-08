Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 18 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: GIORNATA DI TUFFI!

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 oggi, giovedì 18 agosto, vivrà una giornata decisamente particolare. Innanzitutto, dobbiamo evidenziare che ieri è terminato il programma del nuoto in corsia, con le ultime grandi emozioni di una avventura che resterà memorabile per la nostra Nazionale di nuoto più forte di tutti i tempi. Oggi avrebbe dovuto esserci l’immediato passaggio di consegne con il nuoto di fondo in acque libere, ma le previsioni meteo hanno imposto uno slittamento e così nel mare di Ostia si comincerà a gareggiare solamente da domani per rivedere in azione Gregorio Paltrinieri e tutti gli altri eroi del nuoto sulle distanze più lunghe.

Tutto questo premesso, ecco che di conseguenza oggi sarà il programma dei tuffi a monopolizzare l’attenzione agli Europei di nuoto Roma 2022, che vivranno allora oggi, giovedì 18 agosto, un giorno con appena due titoli in palio, ma ambizioni comunque alte per l’Italia, che sta facendo benissimo anche nei tuffi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna ottava giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia dei tuffi.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD e Rai 2 si potranno alternare, anche in base agli altri eventi di questi giorni ricchissimi di sport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEGLI EUROPEI DI NUOTO

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Per entrare nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata inizierà oggi più tardi del solito, a causa del già citato rinvio delle gare di nuoto di fondo in acque libere. Comunque, già alle ore 10.00 del mattino ci sarà il via alle qualificazioni della gara dal trampolino 1 metro maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia iscritti per l’Italia, con la speranza naturalmente che entrambi siano grandi protagonisti anche della finale, che sarà fissata sempre per oggi dalle ore 16.40.

L’altro grande appuntamento di oggi sarà alle ore 15.30, con la finale dei tuffi sincro femminili dal trampolino 3 metri, che per l’Italia vedrà in gara l’eccellente coppia formata da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che sicuramente possono puntare al podio e anche alla medaglia d’oro. Infine, annotiamo che oggi avrà inizio anche lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze con le fasi preliminari in programma, ma poi i titoli saranno assegnati fra venerdì e sabato.











