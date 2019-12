Diretta Europei nuoto vasca corta 2019/ Streaming Rai: ultima giornata a Glasgow

Si accende oggi, domenica 8 dicembre 2019, l’ultima giornata per gli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow 2019: ecco quindi che si tornerà a competere sulla metà distanza dei 25 metri per le ultime medaglie continentali rimaste in palio e ovviamente i riflettori saranno ancora una volta sui nostri azzurri. Già alla vigilia di questa ultima giornata di competizioni possiamo definire come positiva l’esperienza della delegazione azzurra in Scozia: i big si sono confermati e pure alcuni giovani hanno avuto modo di esplodere tra i grandi. Non vediamo dunque l’ora di vedere se i nostri faranno proprie anche le ultime medaglie in palio, ma ovviamente anche per oggi dovremo attendere un poco per le finali. Pure in questa domenica il programma degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 è invariato e secondo il fuso orario italiano, al mattino e non prima delle ore 10,30 assisteremo a batterie e qualificazioni, mentre alla sera ma solo dopo le ore 18,00 via libera a semifinali, finali e ovviamente anche alle ultime premiazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che si collegheranno fin dal mattino per seguire le batterie e torneranno ovviamente con la sessione serale di semifinali e finali; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre seguire le gare sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video semplicemente servendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA: PROGRAMMA E AZZURRI

Trattandosi dell’ultima giornata di gare per gli Europei di nuoto in vasca corta, certo non ci sorprende che questa mattina a Glasgow il calendario di gare per batterie e qualificazioni sia di poco più risicato. Ecco dunque che le prime a partire alle ore 10,30 saranno le donne con le batterie dei 50 m stile libero (con Di Pietro e Cocconcelli) a cui faranno seguito le prove per i 50 m dorso maschili (Sabbioni, Ceccon, ora). Seguono poi nel programma le batterie dei 200 m rana donne con Fangio, Carraro e Pirovano e le qualificazioni dei 400m maschili a farfalla, con Alberto Razzetti. Proseguendo nel programma mattutino ecco poi le gare dei 400 m stile con le azzurre Gabrielleschi e Quadarella, mentre a chiusura ci saranno le staffette 4×50 mista maschile e femminile. Solo a partire dalle ore 18.00 i8 riflettori si riaccenderanno a Glasgow, per le ultime semifinali e finali degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 dove verranno assegnate le ultime medaglie: occhio in tal senso alle ultime due staffette in calendario, che potrebbero riservarci grandi sorprese.



