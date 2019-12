Diretta Europei nuoto vasca corta 2019/ Streaming video Rai: oggi c’è Pellegrini!

Eccoci alla seconda giornata per gli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow 2019: anche oggi, giovedi 5 dicembre 2019 dunque si torna in acqua in Scozia per la manifestazione europea, che vede naturalmente anche i nostri azzurri come grandi protagonisti. Già nella giornata di ieri infatti il nostro squadrone ci ha regalato non poche sorprese ma siamo solo all’inizio e ancora ci attendono gare e finali di grande prestigio, pure contate sulla metà vasca classica. Ma andiamo subito a ricordare a tutti gli appassionati come sarà possibile non perdersi un istante della diretta per gli Europei di nuoto in vasca corta 2019 di Glasgow: trovandoci in Scozia naturalmente dovremo poi fare i conti con il fuso orario con l’Inghilterra. Ecco che allora, secondo la formula classica di questo tipo di manifestazione, al mattino assisteremo a batterie e qualificazioni e i primi scenderanno in vasca alle ore 10,30 italiane. Solo nel tardo pomeriggio daremo il via libera a finali e semifinali, ma non prima delle ore 18,30 italiane.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che si collegheranno fin dal mattino per seguire le batterie e torneranno ovviamente con la sessione serale di semifinali e finali; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre seguire le gare sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video semplicemente servendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI VASCA CORTA 2019 GLASGOW: LE GARE DI OGGI CON FEDERICA PELLEGRINI

Andiamo dunque subito a vedere quali saranno le gare e i protagonisti che animeranno la diretta odierna per gli Europei di nuoto in vasca corta 2019 di Glasgow. Ecco che come detto prima oggi la prima gara sarà prevista alle ore 10,30 dove si partirà subito forte con le batterie dei 200 stile libero maschile dove pure non mancheranno i nostri azzurri come Meglio, Ciampi, Ballo e Zuin: di proseguirà poi con le prove preliminari del 50 farfalla femminili (Di Liddo, Bianchi e Di Pietro), oltre che con i 200 rana maschili regno di Niccolò Martinenghi. Di fila ecco le batterie dei 100 m stile libero femminile dove si sono iscritte Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro: a seguire da programma degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 mettiamo in evidenza le qualificazioni dei 100 dorso maschile con Sabbioni e Restivo oltre che la gara dei 1500 stile libero maschile, ultima gara della mattina con gli azzurri Paltrinieri, Acerenza e Detti. Nel tardo pomeriggio sarà il via alle finali e qui nel calendario ufficiali segnaliamo come appuntamenti da non perdersi la finale dei 200 stile libero maschile e dei 100 m stile libero femminile, dove la Divina Federica Pellegrini proverà a trovare il podio. Gran finale della seconda giornata in vasca a Glasgow sarà poi con le finali dei 800 stile e della 50 farfalla femminile, oltre che con la staffetta 4×50 mista mista.



