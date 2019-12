Diretta Europei nuoto vasca corta 2019/ Streaming video Rai: oggi Pilato e Scozzoli

Sorge di nuovo il sole a Glasgow per un’altra entusiasmante giornata dedicati alla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta: dopo le grandi imprese raggiunte anche dagli azzurri già nelle prime due giornate della manifestazione sui 50 metri, ora è tempo di farci nuovamente sorprendere, anche oggi venerdi 6 dicembre. Da calendario siamo infatti ormai al culmine di questi Europei di nuoto in vasca corta, appuntamento che terminerà solo domenica: siamo quindi davvero impazienti di vivere una nuova giornata di gare davvero intensa. Il programma odierno però non si discosterà in nulla da quello degli altri giorni: come al solito saranno batterie e qualificazioni le prove del mattino, che secondo il fuso orario italiano avranno inizio alle ore 10,30. Alla sera quindi e non prima delle nostre 18,00 avranno invece luogo semifinali, finali e ovviamente premiazioni. Vediamo dunque subito quali saranno i protagonisti e gli azzurri attesi in vasca oggi per gli Europei di nuoto in vasca corta 2019 di Glasgow.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che si collegheranno fin dal mattino per seguire le batterie e torneranno ovviamente con la sessione serale di semifinali e finali; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre seguire le gare sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video semplicemente servendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2019: PROTAGONISTI E AZZURRI

Come detto prima, il via delle gare del mattino sarà solo alle ore 10,30 quando dunque assisteremo alle prime batterie per gli Europei di nuoto in vasca corta 2019 per i 100 m farfalla femminili e qui saranno Carraro, Castiglioni e Pilato a tenerci compagnia. Di fila ecco le prove dei 50 m stile libero maschile e dei 200m dorso femminile (con Margherita Panziera), ma anche le batterie per i 100 m rana maschili, dove si presenteranno ai blocchi Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. Proseguendo nel programma mattutino odierno assisteremo poi alle qualificazioni per i 200 m farfalla femminili (con Cusinato, Bianchi e Pirovano) alle batterie dei 200 misti maschili: gran finale saranno le prove per la staffetta 4×50 stile libero femminile. Solo dalle ore 18.00 italiani gli europei di nuoto in vasca corta 2019 di Glasgow torneranno di scena con semifinali e finali. Qui vogliamo certo mettere in evidenza la gara per la medaglia dei 100 metri stile libero e dei 200m dorso femminili, oltre che le finalissime dei 100 dorso maschili e dei 1500 m stile libero maschili, dove i nostri Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza faranno di tutto per ottenere una medaglia.



