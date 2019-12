Diretta Europei nuoto vasca corta 2019/ Streaming video Rai: orario e programma

Gli Europei di nuoto in vasca corta 2019 iniziano a Glasgow, alle ore 10:30 italiane di mercoledì 4 dicembre: vivremo cinque giornate dedicate alle gare in una piscina di 25 metri. Il ritmo sarà scandito da orari che sono ormai consueti per le gare di nuoto: la mattina ci saranno le batterie, mentre a partire dalle ore 18:00 pomeriggio e serata saranno dedicati alle semifinali e alle finali. L’Italia partecipa con 41 ateti, dunque un folta rappresentanza: va detto che nella storia gli Europei di nuoto in vasca corta non ci hanno mai detto benissimo ma siamo in Scozia con tanti campioni (da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri passando per Simona Quadarella, Fabio Scozzoli e Margherita Panziera) e dunque la speranza è sempre quella di centrare buoni risultati. A partire dalla prima giornata di gare, cominceremo a capire se potrà essere così.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che si collegheranno fin dal mattino per seguire le batterie e torneranno ovviamente con la sessione serale di semifinali e finali; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre seguire le gare sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video semplicemente servendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2019: LE GARE DEL GIORNO

Vale la pena andare adesso a presentare la giornata inaugurale degli Europei di nuoto in vasca corta 2019: si comincia con le batterie del mattino aperte dai 100 farfalla maschili, a seguire avremo i 50 rana sia femminili che maschili e la 400 misti donne. Subito un grande appuntamento con i 400 stile nei quali gareggerà il nostro Gabriele Detti, quindi i 100 dorso donne e i 200 dorso che riguarderanno gli uomini. Le ultime due batterie saranno quelle della 4×50 stile maschile e degli 800 femminili: in vasca Simona Quadarella dunque, una delle nostre atlete di punta. Nel pomeriggio si assegneranno subito cinque titoli: i 200 dorso maschili, i 400 misti femminili e i 400 stile maschili. Qui potrebbe già arrivare una medaglia per Detti, dopo un paio di semifinali avremo invece la grande chiusura con le due finali dei 50 rana e quella della staffetta 4×50 stile. Una giornata inaugurale tutta da vivere a Glasgow, ovviamente nella speranza che il tricolore italiano possa sventolare sul podio fin dal mercoledì.



