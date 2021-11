Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: gli azzurri del day3!

Sono ancora riflettori puntati a Kazan, per la diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021: con oggi, giovedi 4 novembre 2021 si apre la terza giornata di competizione sulla mezza vasca e davvero siamo impazienti di riavere gli azzurri protagonisti all’Acquatic center. Fin qui la nostra selezione di azzurri, davvero ben nutrita (non mancano neppure i medagliati alle Olimpiadi di Tokyo 2020) ci ha davvero riempito d’orgoglio e già nelle prime due giornate di gare ha fatto davvero incetta di medaglie: il bilancio anzi ci racconta per la precisione di 9 medaglie, di cui ben 2 del metallo più prezioso e sei di argento.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021/ Oro con record della staffetta 4x50 mista!

E oltre ai tanti podi, anche tante finali strappate, record nazionali infranti e ottime prestazioni che hanno fatto gioire i tifosi italiani e non solo. E chissà quali colpi di scena potrebbero arrivare oggi a Kazan, tenuto conto che pure in finale oggi avremo un big come è Gregorio Paltrinieri, pronto a vincere l’oro nella prova dei 1500m stile libero, questa sera.

Diretta Simona Quadarella/ Argento negli 800 SL Europei 2021, oro Kirpichnikova

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 KAZAN: IL PROGRAMMA DEL DAY 3

Impazienti di dare il via alla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta a Kazan per la terza giornata di gare, pur conta ricordare che questa mattina il primo appuntamento con la sessione di batterie sarà già alle ore 8.00 del mattino italiano: solo nel tardo pomeriggio e dunque alle ore 16.30 avremo semifinali e finali in vasca. Programma alla mano vediamo dunque che oggi si partirà subito forte con le batterie dei 100m stile libero femminile dove pure sono iscritte Cocconcelli, Di Pietro, Tarantino e Toma, mentre di fila avremo i 200m maschili con Ceccon, Razzetti e Matteazzi a caccia di un posto per le semifinali: a seguire le batterie dei 200m rana femminili con Carraro e Fangio a caccia dell’ennesima impresa.

Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming Rai: già 4 medaglie per l'Italia!

Proseguendo nel programma, ecco che avremo poi di fila le batterie dei 100m dorso uomini, con impegnati gli azzurri Sabbioni, Lamberti, Mora e Rivolta, mentre nei 50 dorso donne protagoniste saranno per l’Italia Toma, Scalia e Gaetani, come pure Elena Di Liddo. Ancora la vasca di Kazan ospiterà i preliminari dei 200m farfalla maschili con Razzetti e Carini a caccia di un posto in finale e di seguito la scena sarà per le nuotatrici dei 1500m stile libero e dunque per Caramignoli e Quadarella (con questa fresca di argento nella 1500). Solo dalle ore 16.30 cominceranno le finali e qui abbiamo già accennato all0impegno di Paltrinieri e Acerenza nella 1500m sl uomini, gara che pure per la prima volta fa il suo debutto agli Europei di vasca corta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA