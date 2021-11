Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: De Tullio subito super!

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: SUBITO DE TULLIO NEI 400SL

Siamo nel vivo della diretta degli europei di nuoto in vasca corta e a Kazan già sono cominciare le prime batterie della prima giornata: vediamo dunque subito che cosa è successo in vasca. Ad aprire le danze le prime batterie dei 400m misti femminili dove pure si sono messe subito in mostra le azzurre Sara Franceschi e Alessia Polieri, che pure hanno strappato rispettivamente il 4^ e il 6^ miglior tempo nelle tre batterie e dunque volano in finale: la migliore è stata però la turca Viktoria Zeynep Gunes, che ha segnato il tempo di 4:34.76.

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming Rai: l'Italia chiude con 27 medaglie

Di fila sono stati i preliminari dei 400 stile libero maschili dove pure a spiccare è stato il primo tempo di Marco De Tullio che ha fermato il cronometro sul 3:40.77: bene anche Matteo Ciampi che si qualifica alla finale con il quinto tempo a +0.43 dal connazionale. Ecco poi i 50m stile libero donne, dove la migliore è stata la svedese Sarah Sjoestroem, che ha strappato il tempo di 23.22: passano in semifinale anche l’azzurra Silvia Di Pietro, con un ritardo però di quasi un secondo dalla leader, come pure Costanza Cocconcelli, che ha per segnato il crono di 24.66 (nulla da fare per Toma e Tarantino). (agg Michela Colombo)

DIRETTA SIMONA QUADARELLA/ Finale 400 sl streaming Rai: oro per la romana!

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

ULTIMO APPUNTAMENTO

Oggi martedì 2 novembre dobbiamo evidenziare l’appuntamento con la diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 che cominceranno a Kazan, in Russia. Sarà di fatto l’ultimo appuntamento di spicco per il nuoto nell’anno solare 2021 imperniato sulle Olimpiadi di Tokyo rinviate di un anno e che hanno portato ben sette medaglie all’Italia del nuoto, ma anche una tappa già fondamentale in avvicinamento a un 2022 altrettanto importante, dal momento che avremo i Mondiali (a loro volta slittati di un anno) e pure gli Europei, tra l’altro organizzati a Roma.

DIRETTA BENEDETTA PILATO/ Finale 50 rana streaming video Rai: medaglia d'oro!

Come sempre, nella stagione fredda l’attività del nuoto si focalizza sulla vasca corta e così ecco al via questi Europei organizzati a Kazan, dunque ci sarà da tenere conto di un paio di ore di fuso orario, come vedremo in seguito presentando il programma della prima giornata di gare, che nelle prossime ore metterà subito in palio quattro titoli e vedrà diversi big del nuoto azzurro scendere in acqua, ad esempio Simona Quadarella nella batteria degli 800 sl cercando un posto nella finale di domani. Adesso allora presentiamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 oggi.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021, andiamo a descrivere il programma della prima giornata di gare a Kazan. La sessione di batterie del mattino prenderà il via già alle ore 8.00 italiane e prevederà nell’ordine il primo turno delle seguenti gare: 400 misti femminili, 400 sl maschili, 50 sl femminili, 50 dorso maschili, 100 rana femminili, 100 farfalla maschili, staffetta 4×50 sl femminile, staffetta 4×50 sl maschile, 800 sl femminili.

La sessione del pomeriggio inizierà invece alle ore 16.30 italiane: per le già citate gare individuali su distanze di 50 o 100 metri ci saranno le semifinali, per gli 800 l’appuntamento sarà direttamente domani, restano dunque quattro le finali nella prima giornata di Kazan, i titoli in palio di conseguenza saranno quelli dei 400 misti femminili, 400 sl maschili e delle due staffette 4×50 sl sia al femminile sia al maschile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA