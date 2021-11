Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: programma Day 5

Oggi, sabato 6 novembre 2021 si accende ancora la diretta degli Europei di nuoto in vasca corta: siamo dunque alla quinta giornata di competizione a Kazan, pure la penultima per questa magnifica edizione della rassegna continentale, dove tanto bene sta facendo l’Italia. Cominciamo dunque ad essere agli sgoccioli: non sono poi più tante le gare che mancano all’appello e i titoli che devono essere ancora assegnati all’Acquatics center della città russa.

E chissà che questi possano finire ancora nelle mani della selezione azzurra, che pure fin qui ha fatto moltissimo, mettendo da parte un bottino di ben 21 medaglie, superando dunque il record di Glasgow 2019. Solo ieri poi sono arrivati anche l’oro di Razzetti nei 200 farfalla maschili e l’argento e il bronzo di Quadarella e Caramignoli nei 1500m SL donne.Pure per l’Italia vi sono ancora ottimo chance di salire sul podio, e magari anche sul gradino più alto: questo già nella giornata di oggi, che pure si annuncia davvero intensissima. Vediamo allora subito quali saranno le gare e i big che ci faranno compagnia oggi per gli Europei di nuovo in vasca corta a Kazan.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DEL DAY 5

Pur impazienti di far parlare solo alla vasca, serve in primis anche ricordare un pò come si comporrà questo day 5 di competizione a Kazan: come occorso nel resto della settimana, anche oggi saranno due sessioni di gare, la prima mattutina dalle 8.00 italiane dedicata alle batterie e una pomeridiana per semifinali e finali, che si accenderà solo dalle ore 16.30 all’Acquatics Center. Programma alla mano vediamo che subito i primi protagonisti della quinta giornata di gare saranno gli uomini con le batterie dei 50m rana dove pure proveranno a mettersi in luce Martinenghi (già oro nei 100m) e Pinzuti, come anche Scozzoli e Poggio: a seguire saranno le batterie dei 200m stile libero donne con Franceschi e le prove dei 200m dorso uomini con Mora e Lamberti.

Proseguendo ecco che nel calendario avremo anche i preliminari dei 50m rana femminili con Benedetta Pilato in cerca di riscatto, assieme a Fangio, Carraro e Castiglioni: di fila saranno batterie dei 100m stile libero con Zazzeri, Miressi e Ceccon e dei 100m misti sempre maschii con in vasca gli azzurri Ceccon e Orsi. Andando avanti saranno riflettori puntati a Kazan sui preliminari dei 50m farfalla donne con Di Liddo, Bianchi e Di Pietro, ma pure sulla staffetta della 4×50 stile libero mista e infine sulle batterie degli 800m stile libero con Gregorio Paltrinieri protagonista annunciato, assieme a Ciampi e Acerenza. Dalle ore 16.30 sarà spazio alle finali dove poi saranno sicuramente tanti gli azzurri pronti a regalarci un’emozione.

