DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023/ Video streaming Rai: la gara regina (oggi 8 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: LA GARA REGINA

Come abbiamo già visto, la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 per la giornata di venerdì ci presenta i 100 metri stile libero femminile: certamente la finale regina per oggi, e allora sarà interessante vedere come andrà a finire. Va ricordato che due anni fa, a Kazan, la grande protagonista dei 100 stile era stata Sarah Sjostrom: la fenomenale svedese aveva timbrato una splendida doppietta, centrando l’oro su questa distanza ma anche su quella dimezzata. Record dei campionati nei 50 stile in 23’’12, mentre nei 100 la Sjostrom aveva nuotato in 51’’26: in entrambi i casi la svedese si era messa alle spalle Katarzyna Wasit, comunque autrice di un ottimo doppio argento.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023/ Streaming video Rai: Martinenghi e 4x50 d'argento! (oggi 7 dicembre)

La medaglia di bronzo nei 100 l’aveva vinta Marrit Steenbergen, lei pure protagonista agli Europei nuoto vasca corta di due anni fa: all’epoca l’olandese aveva 21 anni e aveva vinto la medaglia d’oro nei 200, ma essendo più competitiva su distanze più lunghe non aveva poi aiutato le sue compagne nelle staffette, in cui l’Olanda aveva raccolto un oro e due argenti. Tra poco si gareggerà nuovamente e scopriremo chi si laureerà campionessa europea nei 100 stile, sempre una grande gara. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Europei nuoto vasca corta 2023: staffetta 4x50 mista uomini medaglia d'oro! (oggi 6 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Va ricordato ancora una volta che la diretta tv degli Europei nuoto vasca corta 2023 è appannaggio della televisione di stato: la sessione del mattino e quella del pomeriggio saranno garantite da Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, le gare del giorno potranno essere seguite anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023

DIRETTA/ Europei nuoto vasca corta 2023: doppio argento nelle staffette 4x50 stile! (oggi 5 dicembre)

LA QUARTA GIORNATA!

Prosegue il programma degli Europei nuoto vasca corta 2023: alla piscina di Otopeni, in Romania, siamo arrivati a venerdì 8 dicembre e dunque alla terzultima giornata di una kermesse continentale che si chiuderà infatti domenica, dopo essere stata aperta lo scorso martedì. L’Italia, impegnata con 32 atleti, ci è arrivata in fiducia: il risultato centrato ai Mondiali di luglio, 14 medaglie, è stato senza dubbio confortante e oggi gli azzurri proveranno a salire nuovamente sul podio, ricordando che ci saranno sette titoli da assegnare ma che la giornata inizierà alle ore 8:30 con le batterie.

Il programma inizierà infatti con i 100 dorso femminili e poi avremo i 200 stile maschili, quindi ancora batterie con 100 farfalla donne e 200 rana uomini, i 200 misti femminili e a chiudere i 50 farfalla maschili. Thomas Ceccon andrà a caccia di altri risultati importanti nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, poi sarà il turno di Simona Quadarella che in serata partirà favorita nella sua gara dei 1500 stile, quella che chiuderà la giornata del venerdì.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Abbiamo parlato di sette finali nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, e allora andiamo ad elencarle. A Otopeni la sessione serale comincia come sempre alle ore 17:00, attenzione alla gara di punta che è quella dei 100 stile femminili che però sarà solo la seconda in programma, visto che ad aprire il calendario del venerdì è la finale dei 200 misti maschili. Poi avremo i 100 dorso maschili, quindi un ideale stacco con tre semifinali e, nello specifico, 100 dorso donne, 200 stile uomini e 100 farfalla donne.

Il programma delle finali riparte con la tripletta 200 rana femminili-200 farfalla maschili-50 dorso femminili; garantita dunque l’alternanza tra uomini e donne, anche nelle tre semifinali che seguiranno e cioè i 20’ rana maschili, i 200 misti femminili e i 50 farfalla maschili. Chiusura come già detto dedicata ai 1500 stile femminili: è la gara più lunga nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, magari senza l’adrenalina delle competizioni di velocità pura ma certamente intrigante ed entusiasmante, vedremo allora come andranno le cose oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA