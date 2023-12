Diretta Europei nuoto vasca corta 2023/ Streaming video Rai: orario e programma (oggi domenica 10 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: L’ULTIMA GIORNATA!

La diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 ci fa compagnia oggi, domenica 10 dicembre, per la sua ultima giornata: come sempre il programma è diviso in due sessioni con gli stessi orari, dunque nella piscina di Otopeni, in Romania, si comincia alle ore 8:30 con le batterie mentre a partire dalle ore 17:00 avremo le ultime finali di questa kermesse. Oggi piatto davvero ricco, perché i titoli assegnati saranno ben 11; tra poco scopriremo quali saranno e quali speranze possano avere gli italiani impegnati.

Nel frattempo della diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 possiamo dire che la nostra spedizione, che si componeva di 32 atleti, non ha poi fatto male: sapevamo che rispetto a due anni fa (l’edizione di Kazan) non ci saremmo presentati nelle stesse condizioni di forma, ma qualche medaglia è comunque arrivata e ora vedremo se in questa ultima giornata ci sarà qualche altra soddisfazione. Aspettando che si gareggi a Otopeni, per la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 facciamo adesso un approfondimento sul calendario di questa giornata.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv degli Europei nuoto vasca corta 2023 è affidata alla televisione di stato, e dunque sarà in chiaro: Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando, seguirà infatti l’evento fornendo le immagini sia della sessione del mattino che di quella della sera, e naturalmente in assenza di un televisore potrete avere accesso al servizio di diretta streaming video. Nel primo caso dovrete visitare il sito di Rai Play, nel secondo installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 abbiamo oggi tre batterie che ci terranno compagnia la mattina: si tratta di 400 misti maschili, 400 stile femminili e la staffetta mista 4×50 misti, sempre molto interessante. Naturalmente, queste tre gare avranno poi le loro finali in serata: a partire dalle ore 17:30 il programma sarà inaugurato dalla finale dei 100 misti maschili, poi ancora uomini con i 50 rana e poi le donne con la sempre intrigante finale dei 200 stile, che sarà seguita da quella dei 200 dorso maschili.

Siamo tuttavia solo all’inizio, perché nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 la domenica sera proseguirà con la finale dei 400 stile femminili, poi i 400 maschili e ancora i 50 rana femminili. La gara regina di questa competizione, i 100 stile maschili, sarà la quartultima di questa kermesse di Otopeni; a seguire avremo ancora il titolo dei 50 farfalla donne e poi gli 800 stile maschili (ricordando che il nostro Gregorio Paltrinieri è assente), infine l’ultima gara nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 sarà la finale della staffetta mista 4×50 misti.











