DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023/ Video streaming Rai: ecco le finali! (oggi sabato 9 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere le emozioni di un’altra ricchissima giornata in compagnia della diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2023 da Otopeni, con sette finali e altrettante semifinali. Abbiamo notato la particolarità della collocazione, di fatto potremmo identificare una prima ora con ben sei finali e una sola semifinale, poi ci saranno le altre sei semifinali consecutive prima di assegnare l’ultimo titolo in palio.

Questo significa emozioni fin da subito, perché fra meno di mezz’ora saranno già stati assegnati ben quattro titoli, ma la bizzarria del calendario che vogliamo evidenziare oggi non è certo quella della scaletta di oggi, bensì quella che ci attenderà nei prossimi mesi, a cominciare dai Mondiali in vasca lunga in programma a Doha a febbraio, collocazione francamente insensata per il terzo Mondiale in meno di due anni, che diventerà mero punto di passaggio verso le Olimpiadi di Parigi 2024, che per il nuoto in corsia prevederanno le gare dal 27 luglio al 4 agosto prossimi. Nel mezzo ci dovrebbero essere anche gli Europei, anche se in data e luogo ancora da definire: sarebbero Mondiali, Europei ed Olimpiadi nel giro di sei mesi. Bello da spettatori, probabilmente folle per i protagonisti: per ora pensiamo ai 25 metri, parola alla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei nuoto vasca corta 2023 sarà garantita dalla Rai, quindi sarà un appuntamento in chiaro per tutti: naturalmente il canale di riferimento sarà ancora una volta Rai Sport, al numero 58 del telecomando, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi. Naturalmente sarà possibile seguire anche in diretta streaming video gli Europei nuoto vasca corta 2023, senza costi aggiuntivi tramite il sito oppure la app di Rai Play.

LA PENULTIMA GIORNATA

La diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 prosegue anche oggi, sabato 9 dicembre, perché siamo ormai alla terza e penultima giornata di gare nella kermesse in piscina da 25 metri di Otopeni, in Romania, appuntamento che ha già riservato molte soddisfazioni all’Italia. Gareggiare in vasca corta è tradizionale a dicembre, quando si alternano Europei e Mondiali appunto dai 25 metri. In questo caso questo può essere considerato anche più del solito un appuntamento di transizione, dal momento che un 2024 “folle” ci proporrà in pochi mesi Mondiali, Europei e naturalmente Olimpiadi (tutti in vasca lunga), per cui ragionevolmente nessuno ha focalizzato l’appuntamento di Otopeni come culmine stagionale, ma fare bene è comunque sempre apprezzabile e chi ci riesce sa di essere sulla strada giusta verso tutto quello che sarà.

L’anno scorso in questo periodo eravamo a Melbourne per la rassegna iridata, stavolta sono in palio i titoli continentali e sicuramente anche oggi ci saranno emozioni in chiave azzurra, perché ci saranno ben sette titoli da assegnare nella sessione pomeridiana, che come ormai abbiamo imparato prenderà il via alle ore 17.00 italiane (le 18.00 di Otopeni). Le emozioni saranno quindi garantite ed abbondanti, ci sarà parecchio da vivere e allora non perdiamo altro tempo e andiamo adesso a scoprire tutto quello che serve per seguire al meglio anche oggi nel Day 5 la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

La sessione pomeridiana per la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 si aprirà oggi in questa quinta giornata a Otopeni immediatamente con addirittura quattro finali che assegneranno titoli una dietro l’altra. Parliamo dei 100 dorso femminili, dei 200 sl maschili, dei 100 farfalla femminili e dei 200 rana maschili in quest’ordine, per un via che più scoppiettante non potrebbe essere nel sabato pomeriggio rumeno. Ecco poi le semifinali dei 200 sl femminili, un paio di premiazioni e poi si tornerà alle finali con i 200 misti femminili e i 50 farfalla maschili, gare con le quali si arriverà già a ben sei titoli assegnati.

Saremo a quel punto ampiamente nella seconda metà della diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, ma per completare il sabato di Otopeni avremo ancora (oltre evidentemente a tutte le altre cerimonie di premiazioni) una raffica impressionante di semifinali nei 100 misti maschili, nei 50 rana femminili e subito dopo maschili, nei 100 sl maschili, nei 50 farfalla femminili e nei 200 dorso maschili (naturalmente tutte le gare di cui oggi ci sono le semifinali assegneranno domani i titoli), poi la chiusura sarà con l’ultima “isolata” finale del giorno, cioè naturalmente la staffetta 4×50 sl mista (due donne e due uomini), che ha avuto le qualificazioni stamattina.











