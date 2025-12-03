Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino (oggi mercoledì 3 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: AUMENTANO LE FINALI A LUBLINO

Già ieri abbiamo vissuto le prime emozioni, ma oggi mercoledì 3 dicembre le finali in programma saranno quasi il doppio (sette invece che quattro) e quindi sarà ancora più significativo nelle prossime ore l’appuntamento con la diretta Europei nuoto vasca corta 2025 che fino a domenica si disputa naturalmente in vasca corta (quella da 25 metri) nella città polacca di Lublino.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025/ Video: oro Italia nella 4x50 stile libero uomini! (oggi 2 dicembre)

Classico evento della stagione fredda, negli anni dispari gli Europei e in quelli pari i Mondiali, sono tappe di passaggio verso gli obiettivi principali che sono sempre quelli estivi e in vasca lunga, ma vincere fa sempre piacere e noi vogliamo seguire come meritano i tanti campioni che formano la nostra Nazionale di nuoto più forte di sempre.

Nuoto, Ariarne Titmus a sorpresa annuncia il ritiro/ Lascia lo sport a soli 25 anni (16 ottobre 2025)

Sette finali sono sicuramente un piatto molto ricco per nobilitare la diretta Europei nuoto vasca corta 2025 nella seconda giornata, potremmo mettere in copertina quella dei 100 rana maschili perché ovviamente è la specialità della quale è campione olimpico Nicolò Martinenghi, che in realtà due anni fa ad Otopeni fu d’oro sui 50 e d’argento nei 100.

Un Europeo in vasca corta è un obiettivo “minore” per chi ha a casa un oro olimpico, ma laurearsi campione d’Europa non è mai una soddisfazione banale ed inoltre sappiamo che i veri campioni sono coloro che hanno sempre fame di vittorie: ecco allora che abbiamo già facilmente identificato l’evento top (almeno per noi) del giorno 2 della rassegna nella piscina dell’Aqua Lublin.

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese 90 giorni/ Per il furto di profumi a Singapore (9 ottobre 2025)

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche oggi la diretta Europei nuoto vasca corta 2025 in tv sarà per tutti su Rai Sport, quindi anche tramite sito e app per seguire la diretta streaming video su Rai Play.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: PROGRAMMA E FINALI, GIORNO 2

Per chi ieri non fosse stato attento, ricordiamo che il programma della diretta Europei nuoto vasca corta 2025 è incentrato in particolar modo sulla sessione serale con semifinali e finali, che sarà fissata ogni giorno con inizio alle ore 19.00. Questa sera avremo quattro semifinali, che quindi ci daranno indicazioni molto significative per alcune finali di domani, ma ovviamente con sette titoli da assegnare già stasera l’attenzione si concentrerà sulle gare con le medaglie in palio. Abbiamo detto dei 100 rana maschili, ma avremo l’atto decisivo anche della stessa gara al femminile, la LEN infatti punta forte sulle finali delle stesse gare accoppiate nello stesso giorno.

Nella diretta Europei nuoto vasca corta 2025 allora possiamo ricordare che avremo oltre ai 100 rana altre due doppiette: uomini e donne entrambi a caccia dell’oro nelle rispettive finali dei 50 farfalla e dei 200 dorso. Questi ultimi strizzano naturalmente l’occhio a Thomas Ceccon, l’altra stella attuale del nuoto italiano: dei 100 è campione olimpico e primatista mondiale, sui 200 il veneto è comunque molto competitivo e potrebbe approfittare dell’assenza di colui che al momento è il suo principale rivale, cioè l’ungherese Hubert Kos. Infine avremo anche la finale della staffetta 4×50 misti mista di cui l’Italia è detentrice: si annuncia un bel mercoledì…