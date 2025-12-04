Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della terza giornata a Lublino (oggi giovedì 4 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: ORI DI STEENBERGEN E WIFFEN

Da segnalare il dominio dell’olandese Steenbergen nei 100 misti donne. Quest’ultima, infatti, riesce a compiere il nuovo record europeo: 56”26. L’oro, ovviamente, va dunque alla Steenbergen. Mentre l’argento è stato vinto dalla belga Vanotterdijk (56”80). Il bronzo, invece, è andato sul collo dell’israeliana Gorbenko (57”17).

Nei 100 misti uomini, invece, l’oro è andato allo svizzero Ponti (50”52). Al secondo posto è arrivato Grousset (50”53). Il bronzo, invece, è stato vinto dall’austriaco Gigler che ha fatto il primo tempo dei ‘normali’: 51”60. Nei 1500 stile libero uomini, invece, c’è stato il bis dell’irlandese Wiffen (14’13”96). Al secondo posto è arrivato l’ungherese Sarkany (15’15”51). Bronzo al tedesco Wellbrock (14’19”26). (Agg. William Scuotto).

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ormai lo sappiamo, la diretta Europei nuoto vasca corta 2025 in tv da Lublino sarà per tutti su Rai Sport, anche sfruttando sito e app per seguire la diretta streaming video su Rai Play.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COMINCIANO LE FINALI

Siamo pronti a vivere un paio d’ore ricche di emozioni con la diretta Europei nuoto vasca corta 2025, una gara di spicco nel programma odierno sarà ovviamente quella dei 1500 sl maschili, che hanno sempre un grande fascino anche se per noi non è presente a questa rassegna continentale Gregorio Paltrinieri. Due anni fa nelle gare più lunghe il podio fu identico: l’irlandese Daniel Wiffen vinse sia gli 800 sia i 1500, con il francese David Aubry due volte secondo e un doppio bronzo per l’ucraino Mykhailo Romanchuk. Nel 2021 invece il nostro Greg fu d’argento sui 1500 in mezzo a due tedeschi, Florian Wellbrock oro e Sven Schwarz bronzo, con gli 800 che invece videro il successo di Paltrinieri proprio davanti ai due tedeschi.

Nel 2019 invece troviamo l’oro per il carpigiano nella distanza più lunga con il tempo di 14’17”14, davanti al norvegese Henrik Christiansen e al già citato Aubry. Da notare che fino a quella edizione non si disputavano gli 800, per cui l’unica chance per gli specialisti delle distanze più lunghe erano proprio i 1500. Adesso però torniamo all’attualità, via al giovedì sera in compagnia della diretta Europei nuoto vasca corta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: UN GIOVEDÌ INTERLOCUTORIO?

I primi due giorni ci hanno fatto divertire parecchio, oggi giovedì 4 dicembre tuttavia per l’Italia potrebbe essere una serata più interlocutoria nella diretta Europei nuoto vasca corta 2025 nella vasca dell’Aqua Lublin, che fino a domenica ospiterà la rassegna nella vasca da 25 metri a Lublino, in Polonia.

Questo perché, dobbiamo dirlo subito, non ci sarà nessun italiano presente nelle finali individuali del giorno, per cui possiamo definirlo un giovedì di “stacco”, anche se in chiusura non mancherà anche oggi una staffetta, per la precisione oggi sarà il turno della 4×50 stile libero mista (tutte frazioni a stile, due uomini e due donne).

Ieri ci ha dato una immensa gioia proprio la staffetta 4×50 misti mista, che ha vinto la medaglia d’oro al termine di un mercoledì in cui le finali individuali ci avevano portato al massimo un paio di quarti posti. Il bilancio è comunque eccellente, perché complessivamente con due ori e altrettanti argenti siamo al comando del medagliere.

Questo si deve soprattutto a un martedì memorabile, nel quale eravamo andati sul podio tre volte in quattro gare: l’argento di Simona Quadarella nei 400 sl, l’oro al maschile e l’argento al femminile nelle due staffette 4×50 sl. Finora dunque proprio le staffette sono state il nostro punto di forza per vivere da protagonisti assoluti la diretta Europei nuoto vasca corta 2025.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: PROGRAMMA E FINALI, GIORNO 3

Abbiamo già chiarito che oggi le attese, almeno sulla carta, potrebbero essere inferiori nella diretta Europei nuoto vasca corta 2025. Dobbiamo però giustamente ricordare il programma della sessione serale con semifinali e finali, con inizio alle ore 19.00. La staffetta sarà l’ultima finale, saranno molto significative per noi le semifinali puntando a un venerdì che potrebbe essere molto più intenso, ma ci saranno comunque ben cinque gare individuali che assegneranno le loro medaglie oggi.

In apertura della diretta Europei nuoto vasca corta 2025 avremo subito i 100 misti, prima femminili e poi maschili, gara per eccellenza della vasca corta perché ovviamente in quella lunga non si potrebbe cambiare stile ogni 25 metri; molto più lungo sarà invece l’appuntamento successivo, quello con la finale dei 1500 sl maschili, ovviamente orfani di Gregorio Paltrinieri. Infine, in mezzo alle semifinali e prima della staffetta, troveranno spazio le due finali dei 200 sl, di nuovo con le donne a precedere gli uomini.