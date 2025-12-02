Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino (oggi martedì 2 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: PRIMO GIORNO A LUBLINO

Come da tradizione in questo periodo, il nuoto torna protagonista con una grande rassegna in vasca corta (quella da 25 metri), che negli anni dispari sono gli Europei. Appuntamento quindi a partire da oggi, martedì 2 dicembre, con la diretta Europei nuoto vasca corta 2025 che ci farà compagnia fino a domenica dalla città polacca di Lublino.

Si gareggerà per la precisione nella piscina dell’Aqua Lublin della città che sorge nella Polonia orientale e ci saranno in totale 42 titoli da assegnare. L’Italia punta naturalmente a confermarsi fra le Nazionali di riferimento, nel 2023 fummo secondi con sette ori, dodici argenti e tre bronzi e la nostra spedizione sarà nuovamente di altissimo livello.

Per fare qualche nome, vedremo in azione in questi giorni l’iridato Simone Cerasuolo, tre certezze assolute come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella ma anche i nostri migliori giovani emergenti, da Carlos D’Ambrosio a Sara Curtis, quindi sicuramente saranno molto numerose le gare da seguire con la massima attenzione.

Oggi essendo il primo giorno avremo più batterie e semifinali piuttosto che finali, ma quattro titoli saranno in palio già nelle prossime ore a Lublino e di conseguenza adesso vogliamo scoprire meglio quali saranno le emozioni della prima giornata di gare nella diretta Europei nuoto vasca corta 2025.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Europei nuoto vasca corta 2025 in tv sarà per tutti su Rai Sport, quindi con l’aggiunta di sito e app per la diretta streaming video su Rai Play.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: PROGRAMMA E FINALI, GIORNO 1

Innanzitutto cominciamo a prendere familiarità con il programma della diretta Europei nuoto vasca corta 2025: la sessione serale sarà naturalmente sempre quella principale, con semifinali e finali, fissata ogni giorno con inizio alle ore 19.00. Questa sera saranno sei le gare di cui avremo le semifinali e solamente quattro finali, il cui quadro degli otto nomi ammessi è stato definito nelle batterie di stamattina. Tra le semifinali ci permettiamo di citare in particolare i 100 rana tanto cari a Nicolò Martinenghi.

Quanto alle finali, i primi due titoli individuali in palio saranno quelli dei 400 metri, sia al maschile sia al femminile, in questo periodo onestamente non è la nostra gara di punta anche se nobilitata da qualche “incursione” di Simona Quadarella, il culmine della diretta Europei nuoto vasca corta 2025 dovrebbe arrivare con le due staffette 4×50 sl, anche in questo caso sia al maschile sia al femminile. Due anni fa ad Otopeni l’Italia fu d’argento in entrambe le staffette veloci dello stile libero (su distanza che in staffetta è solo della vasca corta), la qualità e la profondità della squadra non ci mancano e allora siamo molto curiosi di scoprire che cosa succederà stasera a Lublino.