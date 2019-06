Diretta Europei scherma 2019/ Streaming video e tv: l’ultima giornata

Oggi sabato 22 giugno calerà il sipario sui Campionati Europei di scherma 2019 a Dusseldorf: si completa dunque la diretta degli Europei di scherma, la massima competizione europea di uno sport che da sempre vede l’Italia protagonista assoluta, come già abbiamo dimostrato nei giorni scorsi con tante medaglie soprattutto nel fioretto, che ci ha regalato i titoli individuali di Alessio Foconi fra gli uomini ed Elisa Di Francisca in campo femminile. Anche oggi naturalmente ci attendiamo grandi cose dagli azzurri, che devono a dire il vero riscattarsi nelle due specialità che a titolo individuale non ci hanno dato medaglie: gli Europei di scherma infatti terminano con le ultime due gare a squadre, che saranno quelle della sciabola maschile e della spada femminile, che assegneranno i rispettivi titoli a squadre. Come al solito, qualsiasi sia la disciplina prevista del programma si partirà di prima mattina (a Dusseldorf alle ore 9.00) con le prime fasi del tabellone: man mano si andrà quindi avanti nella competizione sino alle finali, che saranno in programma dalle ore 18.00 in avanti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI SCHERMA 2019

Per la diretta tv degli Europei di schema 2019 di Dusseldorf sono previste anche oggi diverse finestre sugli incontri più attesi sia in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) sia sul satellite al canale Eurosport 1, che naturalmente saranno fruibili in diretta streaming video. Attenzione poi alle possibilità offerte per la diretta streaming video in aggiunta su Youtube, dove sia il canale della federazione internazionale “FIE Videos” sia la Federazione Italiana Scherma garantiranno la visione dei principali incontri. Altro punto di riferimento obbligato poi per gli appassionati sarà il portale ufficiale della competizione (www.madeofsteel2019.de) oltre che il sito delle federazione italiana, sempre molto aggiornato, con anche contenuti esclusivi sui nostri azzurri. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI SCHERMA: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma ufficiale per la diretta degli Europei di scherma che oggi vivrà la sua sesta e ultima giornata da Dusseldorf. Come abbiamo visto brevemente già prima, il calendario sarà il seguente anche oggi: si partirà quindi alle ore 9.00 e sarà la volta dei primi turni sia per la sciabola maschile sia per la spada femminile, mentre le finali come sempre saranno collocate a partire dalle ore 18.00, con la dovuta avvertenza legata al fatto che nelle gare a squadre si disputano anche le finali per il terzo posto. Nelle due gare odierne l’Italia andrà in linea di massima alla ricerca del riscatto, perché a livello individuale sciabola maschile e spada femminile non ci avevano portato medaglie. Festival russo con il trionfo di Veniamin Rešetnikov davanti al connazionale Kamil’ Ibragimov nella sciabola maschile, che aveva poi visto sul terzo gradino del podio il tedesco Max Hartung e il georgiano Sandro Bazadze. Altra doppietta, però francese, nella spada femminile con l’oro di Coraline Vitalis davanti alla connazionale Marie-Florence Candassamy, con loro sul podio la polacca Ewa Trzebińska e la tedesca Alexandra Ndolo.



