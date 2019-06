Diretta Europei scherma 2019/ Streaming video Rai: tocca a Montano e Fiamingo

Mercoledì 19 giugno, con inizio delle gare alle ore 9:00, si apre un’altra giornata agli Europei di scherma 2019. Siamo a Dusseldorf, in Germania, e la batteria italiana è arrivata qui con grandi speranze: la nostra squadra di fatto è quella che tra circa un mese vedremo all’opera nei Mondiali di Budapest e che di conseguenza affronta questo test come una sorta di preparazione ai titoli iridati. Il che non significa che qui a Dusseldorf non si proverà comunque a mettere le mani sulle medaglie: anzi, le cose nei giorni scorsi sono andate già piuttosto bene e dunque, nella giornata odierna per la diretta degli Europei di scherma 2019, aspettiamo altre soddisfazioni in uno sport che storicamente ha sempre avuto fortissime tinte tricolori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI EUROPEI SCHERMA 2019

Ricordiamo che la diretta tv degli Europei di scherma 2019 sarà trasmessa dalla televisione di stato, precisamente su Rai Sport o Rai Sport +, ma anche da Eurosport: non si tratterà di un appuntamento integrale ma di alcune finestre nel corso della giornata, con la possibilità di usufruire di dispositivi quali PC, tablet e smartphone per collegarsi a www.raiplay.it o alla piattaforma Eurosport Player, per la quale è richiesto un abbonamento. A tale proposito aggiungiamo il canale YouTube della federazione internazionale (FIE Videos) e quello della nostra Federscherma, che trasmetteranno gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019: LE GARE DI MERCOLEDì

Mercoledì 19 giugno agli Europei di scherma 2019 si prosegue con le gare individuali, mentre sarà solo domani che inizieranno quelle a squadre: protagoniste oggi saranno la sciabola maschile e la spada femminile. Nel primo caso in pedana avremo Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Gigi Samele; le nostre speranze sono riposte soprattutto in Montano, già quarantenne ma ancora competitivo, anche se a livello individuale non va a medaglia dalle Olimpiadi 2012 (bronzo). La spada femminile invece vedrà la presenza in pedana di Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Alice Clerici: il grande nome è quello della catanese Fiamingo, argento nel 2015 ma oro nello stesso anno a livello mondiale e nuovamente seconda alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Sarà invece l’esordio assoluto per la Isola, che ha vinto tutto a livello juniores e ora prova a ripetersi tra le “senior”. In ogni caso attendiamo un’altra giornata con l’Italia protagonista agli Europei di scherma 2019, vedremo come andranno le cose quando finalmente si potrà salire in pedana per affrontare le gare…



