Diretta Eurovision 2024, prima semifinale/ Scaletta e cantanti: apre Cipro con Silia Kapsis

Eurovision 2024: anticipazioni e diretta prima semifinale 7 maggio

Le luci sull’Eurovision 2024 si accendono ufficialmente oggi, martedì 7 maggio, con la prima semifinale del più grande evento musicale che, ogni anno, raccoglie milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo la vittoria della Svezia nella scorsa edizione, quest’anno, l’Eurovision ha come location la splendida città svedese di Malmo dove, da giorni, si trovano tutti gli artisti che si esibiranno stasera, nella seconda semifinale in programma giovedì 9 maggio e nella finalissima di sabato 11 maggio.

Un evento atteso in tutto il mondo che anche l’Italia attende con ansia per la partecipazione di Angelina Mango che, dopo aver trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia, punta a far impazzire non solo il pubblico svedese, ma anche quello di tutti i Paesi in cui l’evento musicale sarà trasmesso.

I conduttori e gli ospiti della semifinale dell’Eurovision 2024

La semifinale dell’Eurovision 2024 sarà trasmessa oggi, martedì 7 maggio, in prima serata, da Raidue. A condurre l’evento in Italia saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, coppia confermata dopo il successo dello scorso anno. Tanti gli ospiti che si esibiranno nel corso della prima semifinale. In apertura, saliranno sul palco, le superstar eurovisive Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con “Fuego,” lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011 dietro all’Azerbaigian e all’Italia di Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022.

Spazio, poi, all’irlandese Johnny Logan sopranonimato “Mr. Eurovision” poichè ha regalato all’Irlanda la settima vittoria all’Eurovision, unico Paese a detenere tale record insieme alla Svezia. Johnny Logan sarà ospite, in un ideale gemellaggio tra Irlanda e Svezia, cantando “Euphoria,” la canzone di Loreen nel 2012. L’ultimo ospite della serata, infine, sarà Benjamin Ingrosso, settimo all’Eurovision 2018, appena dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro.

I Paesi finalisti che si esibiscono durante la prima semifinale dell’Eurovision 2024

Sarà una serata lunga e ricca di musica quella che Raidue regalerà ai propri telespettatori con la prima semifinale dell’Eurovision 2024. Sul palco, infatti, per la prima volta, si esibiranno anche i sei Paesi finalisti di diritto. Nelle precedenti edizioni dell’evento musicale, i “Big 5” più il Paese ospitante, si erano esibitisi solo per pochi secondi: questa sera, invece, potranno esibirsi integralmente.

Sul palco, così, arriveranno gli artisti che rappresentano i Big 5 ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia. Nella semifinale del martedì si esibiranno Olly Alexander per il Regno Unito, Isaak per la Germania e i gemelli norvegesi Marcus & Martinus in gara per la Svezia.

La scaletta della prima semifinale dell’Eurovision 2024

Sono 18 gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2024. Ad aprire la serata sarà Cipro mentre l’ultimo artista che si esibirà sarà Tali, in rappresentanza del Lussemburgo. Ecco la scaletta completa della serata:

Cipro | Silia Kapsis – Liar Serbia | Teya Dora – Remonda Lituania | Sylvester Belt – Luktelk Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy (non in gara perché qualificato di diritto) Polonia | Luna – The Tower Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Islanda | Hera Björk – Scared of Heights Germania | Isaak – Always on the Run (non in gara perché qualificato di diritto) Slovenia | Raiven – Veronika Finlandia | Windows95Man – No Rules! Moldavia | Natalia Barbu – In The Middle Svezia | Markus & Martinus – Unforgettable (non in gara perché qualificato di diritto) Azerbaigian | Fahree feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar Australia | Electric Fields – One Milkali (One Blood) Portogallo | Iolanda – Grito Lussemburgo | Tali – Fighter

