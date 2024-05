Diretta Eurovision 2024, seconda semifinale/ Scaletta e cantanti: apre Malta, ma è la sera di Angelina Mango

Eurovision 2024: anticipazioni e diretta prima semifinale 9 maggio

Dopo il grande successo ottenuto con la prima semifinale che ha ottenuto 1 milione 912mila telespettatori pari al 9,4% di share, giovedì 9 maggio, Raidue trasmette la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 durante la quale saranno decretati gli altri 10 Paesi che accederanno alla finalissima di sabato 11 maggio. A condurre e a commentare la serata per l’Italia sarà la coppia, ormai collaudata, formata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Prima del grande show musicale, la diretta della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 sarà preceduta da un’anteprima alle 20.15, sempre su Rai 2, durante la quale Gabriele Corsi condurrà il pubblico dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2024, con curiosità e interviste esclusive.

Chi è Nutsa Buzaladze, Georgia/ Significato di Firefighter, seconda semifinale Eurovision 2024

Dopo il passaggio del turno, nella prima semifinale, di Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo, la corsa verso la finalissima dell’Eurovision 2024 continua e, questa sera, la diretta dell’Eurovision 2024 si preannuncia infuocata.

Gli ospiti della seconda semifinale dell’Eurovision 2024

Non solo gli artisti in gara sul palco della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, ma anche diversi ospiti che condurranno il pubblico anche indietro nel tempo. Spazio, dunque, durante la diretta dell’Eurovision 2024 alle tre vincitrici dell’Eurovision ovvero Charlotte Perrelli (Svezia 1999), Sertab Erener (Turchia 2003) e Helena Paparizou (Grecia 2005) che interpreteranno i brani del loro trionfo. Non mancherà un momento particolare quando la Svezia risponderà con ironia a chi avrebbe preferito, nella scorsa edizione, la vittoria della Finlandia. Con “We Just Love Eurovision” e una piccola coreografia, la Svezia mostrerà come sarebbe stata la vittoria finlandese.

Angelina Mango e la convivenza con il fidanzato Antonio Cirigliano/ "Viviamo a Milano": la confessione

Infine, la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 sarà chiusa dagli Herreys, l’ex boy band dalle scarpette dorate che nel 1984 portò la Svezia alla sua seconda vittoria dopo gli Abba, e che festeggiano il 40º anniversario del trionfo della loro “Diggy-loo Diggy-ley”.

La serata di Angelina Mango: a che ora canta durante la diretta dell’Eurovision 2024

Per la prima volta nella storia dell’Eurovision, con l’edizione del 2024, le semifinali hanno aperto la strada anche ai Paesi finalisti che, diversamente dagli altri anni, salgono sul palco con i propri artisti per incantare il pubblico con esibizioni integrali. Oltre alla Svezia, paese ospitante, i Big 5 già in finale sono Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia. Questa sera, dunque, sul palco, anche se non in gara, salirà anche Angelina Mango per esibirsi sulle note de “La noia”, il brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2024.

Angelina Mango pronta per Eurovision 2024 svela un retroscena su Maria De Filippi/ Il gesto prima dello show

L’esibizione di Angelina Mango, prevista tra le 22.30 e le 22.45, è una delle più attese ma non potrà contare sul sostegno degli italiani che possono votare in semifinale e in finale ma non per l’Italia, la Spagna e la Francia.

La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision 2024

La diretta della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 al termine della quale saranno svelati gli ultimi Paesi finalisti che si aggiungono a quelli già in finale di diritto e a quelli che hanno conquistato il passaggio al termine della prima semifinale, si aprirà con Sarah Bonnici, artista che rappresenta Malta. Ecco, dunque, la scaletta della diretta della seconda semifinale dell’Eurovision 2024.

Malta | Sarah Bonnici – Loop

Albania | Besa – Titan

Grecia | Marina Satti – Zari

Svizzera | Nemo – The Code

Cechia | Aiko – Pedestal

Francia | Slimane – Mon amour (non in gara perché qualificato di diritto)

Austria | Kaleen – We Will Rave

Danimarca | Saba – Sand

Armenia | Ladaniva – Jako

Lettonia | Dons – Hollow

Spagna | Nebulossa – Zorra (non in gara perché qualificati di diritto)

San Marino | Megara – 11:11 11

Georgia | Nutsa Buzaladze – Fire Fighter

Belgio | Mustii – Before the Party’s Over

Estonia | 5miinust e Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia | Angelina Mango – La noia (non in gara perché qualificata di diritto)

Israele | Eden Golan – Hurricane

Norvegia | Gåte – Ulveham

Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa

© RIPRODUZIONE RISERVATA