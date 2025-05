Diretta Eurovision Song Contest 2025: anticipazioni 2a semifinale 15 maggio

Dopo la prima semifinale che ha decretato i dieci Paesi finalisti che si aggiungono ai Big Five ovvero Germania, Francia, Spagna e Regno Unito e la Svizzera come nazione ospitante, l’Eurovision Song Contest 2025 torna in onda oggi, giovedì 15 maggio, con la seconda semifinale. A raccontare le emozioni dello show musicale più vista al mondo e che quest’anno si svolge a Basilea, dopo la vittoria della Svizzera dello scorso anno, ci saranno sempre le voci di Gabriele Corsi e BigMama.

Sul palco di Basilea, invece, le conduttrici svizzere a cui sabato 17 maggio si aggiungerà Michelle Hunziker. Questa sera, solo dieci Paesi si aggiungeranno a Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina, che hanno già staccato il loro pass.

Eurovision Song Contest 2025: i Paesi in gara stasera

Sono sedici i Paesi che si esibiscono questa sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Sul palco, così, saliranno i seguenti Paesi: Australia, Montenegro, Irlanda, Lettonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Danimarca, Cechia, Lussemburgo, Israele, Serbia e Finlandia. Ogni artista sarà preceduto da una cartolina che mostrerà una zona della Svizzera. Sul palco, non in gara, nel corso della serata saliranno anche gli artisti di Regno Unito, Francia e Germania, già in finale.

Il primo show di intervallo sarà un tuffo nel recente passato. “Eurovision Unseen” darà spazio agli artisti che, nel 2020, a causa del Covid, non riuscirono ad esibirsi perché l’evento fu annullato. Sul palco, così, saliranno Gjon’s Tears (Svizzera) con il brano “Répondez-moi”, il trio dei The Roop (Lituania) con “On Fire”, Efendi (Azerbaigian) con “Cleopatra” e la giovanissima Destiny (Malta), classe 2002, con “All Of My Love”. Il secondo show di intervallo, invece, ricorderà il classico musical e sarà un inno alla libertà personale.

Come seguire in diretta streaming l’Eurovision Song Contest 2025

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 può essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21 su Raidue. Sulla stessa rete, dalle 20.15 va in onda un pre-show. L’evento musicale, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

