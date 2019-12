Diretta Everton Burnley/ Streaming video tv: debutta Ancelotti (Premier League)

Everton Burnley è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2019-2020, il massimo campionato calcistico inglese, con fischio d’inizio alle ore 16.00 presso Goodison Park. Debutta dunque nel tradizionale “Boxing Day” Carlo Ancelotti alla guida dei padroni di casa: l’ex allenatore del Napoli ha assistito sabato allo 0-0 casalingo contro l’Arsenal e ha potuto già pianificare nella sua testa la formazione più adatta all’incontro odierno. Il tecnico di Reggiolo in rosa potrà contare sull’apporto dell’ex Juventus Moise Bioty Kean, autore fin qui di una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative: ci sarà bisogno anche di lui per risollevare l’Everton in classifica, dove attualmente occupa la quattordicesima posizione, a +4 sulla zona retrocessione, ed è a secco di vittorie da due partite. Discorso diverso in casa Burnley, dove da due turni si festeggiano con regolarità i tre punti (1-0 al Newcastle e successo esterno con analogo punteggio a Bournemouth). Il terzo successo consecutivo garantirebbe agli ospiti di avvicinarsi sensibilmente ai piani alti della graduatoria.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA EVERTON BURNLEY

Per seguire in diretta tv Everton Burnley giovedì 26 dicembre 2019 non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto per le gare di Premier League. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON BURNLEY

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Everton Burnley, sfida dalle molteplici chiavi di lettura e dalla grande imprevedibilità tattica, soprattutto tra le fila dei padroni di casa, dove il debutto da allenatore di Carlo Ancelotti potrebbe ribaltare alcune gerarchie. Partendo proprio dall’Everton, si dovrebbe ripartire comunque dal 4-4-2, schierando Pickford fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Coleman, Keane, Holgate e Digne. A fare da filtro in mediana saranno Davies e Sigurdsson, ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia. Sulle corsie laterali, spazio a Bernard e Iwobi, mentre in avanti agiranno Calvert-Lewin (insidiato da Moise Kean) e Richarlison. Il Burnley risponderà disponendosi “a specchio”, con l’impiego di Pope in porta e di Bardsley, Tarkowski, Mee e Taylor nel pacchetto arretrato. A centrocampo Westwood e Cork faranno da frangiflutti e supporteranno le scorribande sulle fasce di Hendrick (a destra) e Mc Neil (a sinistra). Gli attaccanti, infine, saranno Wood e Barnes, pronti a convertire in gol i palloni che transiteranno dalle loro parti.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole all’Everton, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,65, mentre il segno 2 addirittura a 5,00 (opzione più remunerativa). Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 3,90 volte l’importo scommesso. Difficile prevedere il computo delle reti realizzate, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 1,90 e 1,80.



