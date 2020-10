Diretta/ Everton Liverpool (Premier League) streaming video tv: derby del Merseyside

DIRETTA EVERTON LIVERPOOL: ANCELOTTI CONTRO KLOPP

La diretta Everton Liverpool, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 13.30, presso Goodison Park, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della Premier League inglese. Momento magico per l’Everton che da tempo non riusciva a vivere un avvio di stagione così brillante. Quattro vittorie su quattro per gli uomini di Carlo Ancelotti e testa solitaria della classifica presa, approfittando anche dei tentennamenti di squadre come il Manchester City, il Manchester United o lo stesso Liverpool. Che prima delle sosta per l’attività delle Nazionali ha incassato probabilmente la più bruciante sconfitta della gestione di Jurgen Klopp, incassando ben 7 reti a Villa Park contro l’Aston Villa. Una debacle apparentemente senza spiegazioni, considerando che i Reds avevano iniziato la Premier League con tre vittorie su tre, peraltro battendo anche delle vere big come il Chelsea e l’Arsenal. Il derby del Merseyside dirà se si è trattato solo di un incidente di percorso o se i Reds rischiano la crisi.

DIRETTA EVERTON LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Everton e Liverpool sarà visibile solo sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento con la diretta tv della sfida di Premier League su Sky Sport Football (203): diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go, utilizzando l’app oppure collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON LIVERPOOL

Le probabili formazioni di Everton Liverpool, sfida che andrà in scena presso Goodison Park. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Carlo Ancelotti con un 4-3-3: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Doucouré, Allan, Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison. Gli ospiti guidati in panchina da Jurgen Klopp schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Everton e Liverpool sono state emesse anche dalla Snai: i Toffees partono sfavoriti con un valore di 3,75 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei Reds vi farebbe guadagnare 1,80 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 4,20 volte l’importo che avrete investito.



