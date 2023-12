Diretta/ Everton Manchester City (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (27 dicembre 2023)

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

A pochissimi minuti dalla diretta di Everton Manchester City potrebbe essere un tasto poco simpatico da toccare, ma non possiamo fare a meno di ricordare che in questo campionato l’Everton è stato penalizzato di ben 10 punti nella classifica della Premier League per violazione del fair-play finanziario, un tema per il quale è nel mirino anche il Manchester City. Il club di Liverpool è stato sanzionato da una commissione indipendente, avendo sforato i parametri imposti di circa 20 milioni di sterline. Una “prima” assoluta, nel campionato inglese per questo genere di irregolarità, con la Premier che ha deciso di usare la “mano pesante”.

Mai era stata inflitta una simile penalizzazione, e naturalmente il tema mette ulteriormente pepe alla sfida tra le due squadre che tradizionalmente sono le “seconde” di Liverpool e Manchester: in passato in realtà anche The Toffees hanno vissuto momenti gloriosi, mentre ovviamente in questo momento il City è molto di più che la seconda squadra di Manchester… Parola quindi al campo, perché adesso finalmente comincia davvero la diretta di Everton Manchester City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Manchester City sarà garantita oggi pomeriggio sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la Premier League inglese, anche se naturalmente sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare. Lo stesso discorso è valido per la diretta streaming video di Everton Manchester City, che sarà evidentemente garantito tramite il sito oppure la app del servizio Sky Go.

EVERTON MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Everton Manchester City, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita. Da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League, i numeri ci parlano di un Manchester City in vantaggio grazie a ventiquattro vittorie, alle quali aggiungere dieci pareggi mentre sono diciotto le vittorie per l’Everton. Differenza non così netta, ma che è diventata enorme negli ultimi anni: infatti, analizzando solamente gli anni più recenti, potremmo parlare delle ultime dieci sfide ufficiali.

Queste sono state disputate (nove in campionato e una nei quarti di FA Cup 2021) da mercoledì 6 febbraio 2019 in poi, con un bilancio clamorosamente a senso unico di nove vittorie per il Manchester City e solo un pareggio come risultato utile per l’Everton. Nello scorso campionato, il match disputato domenica 14 maggio 2023 al Goodison Park di Liverpool vide la vittoria esterna per 0-3 dei Citizens di Pep Guardiola, grazie alla doppietta di Ilkay Gundogan al 37’ e al 51’ minuto di gioco, inframezzata dalla rete di Erling Haaland al 39’ minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EVERTON MANCHESTER CITY: GUARDIOLA DA CAMPIONE DEL MONDO!

Everton Manchester City, in diretta naturalmente dallo stadio di Goodison Park a Liverpool con fischio d’inizio alle ore 21.15 italiane (le 20.15 locali) di questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023, si gioca per la diciannovesima giornata di Premier League e segna il ritorno dei Citizens in campionato dopo l’avventura nel Mondiale per Club. La diretta di Everton Manchester City si presenta quindi come un appuntamento delicato per gli uomini di Pep Guardiola, dal momento che il ritardo in classifica non è tutto dovuto alla partita da recuperare e di conseguenza non sarà così facile la campagna per la difesa del titolo.

Finora possiamo dire che il Manchester City sia andato meglio in Champions League e attenzione perché il ritorno in patria non sarà facile, contro un Everton in grande forma e che meriterebbe sul campo ben altra posizione di classifica, negata ai Toffees solo dalla pesante penalizzazione di 10 punti. Insomma, questa partita che fa parte del programma della tradizionale giornata del campionato inglese per il Boxing Day, anche se ormai siamo alla sera del 27, possiede tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento imperdibile per gli appassionati: che cosa ci dirà la diretta di Everton Manchester City?

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON MANCHESTER CITY

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Everton Manchester City. Pur con le cautele del caso in un periodo così intenso, per i padroni di casa di mister Sean Dyche proviamo ad ipotizzare un modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Pickford in porta; i quattro difensori Patterson, Tarkowski, Keane e Branthwaite; in mediana invece i due titolari potrebbero essere Onana e Gueye; sulla trequarti indichiamo Harrison, Garner e uno tra McNeil e Danjuma alle spalle del centravanti dell’Everton, che sarà uno tra Calvert-Lewin e Beto.

Naturalmente il turnover è un’arma ancora più preziosa nelle mani di Pep Guardiola, ma il Manchester City potrebbe proporre un modulo 3-4-2-1 con Walker, Gvardiol e Dias nella difesa a tre davanti al portiere Ederson; a centrocampo, il quartetto titolare del City a Goodison Park potrebbe prevedere Kovacic, Akanji, Rodri e Grealish; infine, il reparto offensivo del Manchester City potrebbe essere composto da Bernardo Silva e Foden alle spalle del centravanti Alvarez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Everton Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia bet365. Gli ospiti del City partono certamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,62, mentre poi si sale già a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fosse l’Everton a vincere stasera.











