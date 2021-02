Diretta Everton Manchester City/ Streaming video tv: si recupera in Premier League

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY: ANCELOTTI SFIDA GUARDIOLA

Everton Manchester City, in diretta da Goodison Park, si gioca alle ore 21:15 (italiane) di mercoledì 17 febbraio: la partita vale come recupero della 16^ giornata nella Premier League 2020-2021, e rappresenta una grande occasione per Pep Guardiola. In attesa dell’impegno di Champions League il Manchester City ha definitivamente svoltato, ha battuto anche il Liverpool fuori casa e, dovesse vincere questa sera, si prenderebbe un vantaggio di 10 punti su Leicester e Manchester United a parità di gare, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria del titolo e tornando a festeggiare dopo un anno in sordina.

Momento invece complesso per l’Everton, che ha perso in casa contro il Fulham e si sta allontanando dalla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League: settimi in classifica, i Toffees di Carlo Ancelotti hanno un disperato bisogno di centrare un successo che sarebbe molto importante anche dal punto di vista psicologico, lanciandosi idealmente verso la FA Cup in cui sfideranno proprio gli Sky Blues. Vedremo allora quello che succederà tra poco al Goodison Park; mentre aspettiamo che la diretta di Everton Manchester City cominci proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

Per Everton Manchester City Ancelotti medita su un 4-3-3 nel quale potrebbero rientrare sia Pickford che Calvert-Lewin: il primo sarà ovviamente in porta e il secondo guiderà il tridente offensivo con James Rodriguez e Richarlison sugli esterni, a quel punto Sigurdsson giocherebbe come mezzala soffiando il posto ad André Gomes, mentre Allan sarebbe il terzo in mediana con la conferma di Doucoure. Anche in difesa si prospettano cambi: pronti a tornare titolari Keane e Yerry Mina, Coleman e Digne dovrebbero essere confermati come terzini anche se Nkounkou si candida per la fascia destra. Nel Manchester City spazio a Ruben Dias e Laporte a protezione di Pickford; sulle corsie dovrebbero agire Joao Cancelo e Benjamin Mendy che può sostituire Zinchenko, Walker si gioca il rientro da titolare mentre a centrocampo potremmo vedere Rodri schierato come perno davanti alla difesa, lasciando una linea di trequartisti nella quale Mahrez e Ferran Torres corrono per essere titolari ma devono vincere la concorrenza di Bernardo Silva e Foden. Verso la conferma Sterling, così come Gabriel Jesus in attacco: il brasiliano ovviamente è insidiato da Aguero.

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Everton Manchester City, quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,00 volte quanto puntato; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che vale 5,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1,35 volte l’importo investito.



