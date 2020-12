Diretta/ Everton Manchester United (EFL Cup) streaming video DAZN: classica inglese

DIRETTA EVERTON MANCHESTER UNITED: CHE SFIDA!

Everton Manchester United, in diretta da Goodison Park a Liverpool e in programma mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Una classica inglese e una sfida interessante per due formazioni ambiziose, che vogliono dare l’assalto al primo trofeo stagionale. Dopo un momento difficile che l’ha allontanato dalle posizioni di vertice della classifica, l’Everton ha messo in fila 3 vittorie consecutive in Premier League contro Chelsea, Leicester ed Arsenal. Tutte sfide di vertice che hanno portato la squadra di Ancelotti, grazie a questo filotto, al terzo posto in classifica, a -4 dal Liverpool capolista. L’Everton condivide la terza piazza proprio col Manchester United, reduce a sua volta da un pirotecnico 6-2 al Leeds United. Convincenti in Premier League, i Red Devils hanno però dovuto digerire pochi giorni fa la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, ritrovandosi dunque a dover moltiplicare le energie sul fronte interno per evitare di concretizzare il rischio di una stagione fallimentare.

DIRETTA EVERTON MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Manchester United non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce la visione delle partite della EFL Cup inglese in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni di Everton Manchester United, sfida che andrà in scena presso Goodison Park a Liverpool. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Carlo Ancelotti con un 4-3-3: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Delph; Doucouré, Sigurdsson, Davies; Richarlison, Calvert-Lewin, Iwobi. Gli ospiti guidati in panchina da Ole Gunnar Solskjaer schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba, Fred; Bruno Fernandes; Rashford, Martial.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di EFL Cup tra Everton e Manchester United, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.10.

