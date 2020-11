Diretta Everton Manchester United/ Streaming video tv: Solskjaer rischia

Everton Manchester United, in diretta alle ore 13.30 italiane (le 12.30 locali) di oggi, sabato 7 novembre 2020, è l’anticipo che apre il programma del sabato della ottava giornata della Premier League inglese 2020-2021. I temi d’interesse certamente non mancano attorno a questa diretta di Everton Manchester United: la squadra di Carlo Ancelotti era partita benissimo in questo campionato, raggiungendo anche la vetta della classifica, ora però l’Everton è reduce da due sconfitte consecutive e deve dunque tornare a fare punti. D’altro canto, bisogna dire che il Manchester United sta peggio: la sconfitta contro il Basaksehir ha complicato il cammino in Champions League, ma soprattutto i Red Devils sono messi male in campionato, dove la sconfitta casalinga contro l’Arsenal li ha bloccati a quota 7 punti in sei partite giocate, andamento da zona retrocessione più che da lotta qualificazione per la prossima Champions League. Le voci sulla panchina di Ole Gunnar Solskjaer sono forti, di certo l’allenatore norvegese dovrà almeno evitare la sconfitta se non vuole ritrovarsi nei guai.

La diretta tv di Everton Manchester United sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detiene l’esclusiva per la trasmissione della Premier League in Italia. Di conseguenza, avremo anche la diretta streaming video disponibile tramite il servizio di Sky Go su sito e app, ma logicamente solo per gli abbonati Sky.

Scopriamo adesso le ultime notizie sulle probabili formazioni di Everton Manchester United. Carlo Ancelotti potrebbe adottare un 4-3-3 con Pickford in porta; difesa a quattro con Coleman, Mina, Keane e Digne da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Doucoure, Allan e Sigurdsson; infine il tridente d’attacco che dovrebbe vedere titolari Rodriguez, Calvert-Lewin e Iwobi. La risposta del Manchester United di Solskjaer invece potrebbe prevedere questo modulo 4-2-3-1: De Gea tra i pali; davanti a lui i difensori Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; in mediana spazio alla coppia McTominay-Fred; sulla trequarti Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford in sostegno alla prima punta Martial.

Diamo infine uno sguardo anche a quello che può essere il pronostico su Everton Manchester United in base alle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo e la classifica dicano altro, gli ospiti sarebbero favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,35. Si sale poi a 2,95 in caso di segno 1 per la vittoria dell’Everton e infine a 3,45 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



