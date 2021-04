Diretta/ Everton Tottenham (Premier) streaming video tv: spareggio per l’Europa

DIRETTA EVERTON TOTTENHAM: PUNTI PESANTI!

Everton Tottenham, in diretta venerdì 16 aprile 2021 alle ore 21.00 presso Goodison Park a Liverpool sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Spareggio per l’Europa tra due squadre che nel girone di ritorno hanno messo in luce limiti piuttosto evidenti sul piano della continuità. Nell’ultimo weekend di campionato gli Spurs hanno fallito l’ennesimo esame di maturità perdendo in rimonta la sfida interna contro il Manchester United secondo della classe e ora si ritrovano di nuovo a -6 dalla zona Champions e dal quarto posto occupato dal West Ham e al limite della zona Europa League.

E’ indietro di un punto rispetto al Tottenham l’Everton di Carlo Ancelotti: i Toffees hanno ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 4 sfide disputate in campionato, attraverso gli ultimi pareggi contro Crystal Palace e Brighton che non rappresentano di certo prestazioni esaltanti. Il club si aspettava di più da una stagione che rischia di vedere di nuovo l’Everton escluso dalle competizioni europee nonostante gli sforzi economici compiuti nelle ultime sessioni di mercato.

DIRETTA EVERTON TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Tottenham sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i clienti Sky potranno dunque seguirla sui canali dedicati sul loro decoder e come sempre, in assenza di un televisore, potranno assistere al match di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi per gli abbonati, è usufruibile con l’applicazione Sky Go che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON TOTTENHAM

Le probabili formazioni della sfida tra Everton e Tottenham presso Goodison Park. I padroni di casa allenati da Carlo Ancelotti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, André Gomes; Richarlison, James Rodriguez, Iwobi; Calvert-Lewin. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da José Mourinho con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Lo Celso, Son; Keane.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Everton Tottenham, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.30 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

