Diretta Fano Arzignano/ Streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

Fano Arzignano, diretta dall’arbitro Luigi Catanoso, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019 per la 13^ giornata di Serie C, girone B: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Allo stadio Raffaele Mancini di Fano si gioca una partita che si rivelerà di certo molto importante per la corsa salvezza nel girone B della serie C. La classifica aggiornata al turno precedente vede i padroni di casa al 17esimo posto con 10 punti, con 2 di vantaggio sulla formazione ospite che con 8 punti all’attivo è il fanalino di coda del girone B. Per i ragazzi di Fontana questo incontro rappresenta una buona occasione per mettere più punti di distacco rispetto all’ultimo posto, quello che sancisce la retrocessione diretta, mentre per la squadra di Colombo un eventuale successo consentirebbe di scavalcare i rivali. Il cammino delle due avversarie negli ultimi cinque turni è stato identico con tre sconfitte, un pareggio ed un successo. Nell’ultima gara disputata entrambe hanno perso, l’Arzignano sul terreno di casa per 1-2 contro il FeralpiSalò, mentre il Fano è stato battuto col risultato di 1-0 a Trieste. Per i veneti sono state letali le due reti che gli ospiti hanno messo a segno una per tempo portandosi sul 2 – 0, prima che Balestrero realizzasse la rete che dimezzava lo svantaggio, ma non è stata seguita da quella del pareggio. L’Alma ha combattuto strenuamente a Trieste, con i giuliani che hanno segnato la rete decisiva su rigore al 42esimo della ripresa su calcio di rigore procurato da Di Sabatino che ha subito anche il cartellino rosso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fano Arzignano: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA FANO ARZIGNANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella gara del Raffaele Mancini i padroni di casa del Fano dovrebbero schierarsi sul terreno di gioco con lo schema 4-3-3 già visto anche nella gara di Trieste. Per Gaetano Fontana in porta ci sarà Viscovo, la linea difensiva con Tofanari sulla fascia destra, Gatti e Di Francesco in posizione centrale e De Vito sulla fascia sinistra. La linea di centrocampo vede la presenza di capitan Carpani con Parlati e Marino, mentre il tridente offensivo sarà composto da Paolini e Kanis che agiranno sulle fasce e da Baldini come punta centrale. Per quanto riguarda gli ospiti, mister Colombo non cambia modulo e schiera i giallo-celesti con il 3-5-2 nel quale davanti al portiere Tosi i tre difensori sono Pasqualoni, Maldonado e Barzaghi. A centrocampo sulle fasce operano Rocco e Tazza, mentre in posizione centrale ci sono Anastasia, Perretta e Pattarello, La coppia di attaccanti dell’Arzignano Chiampo è formata da Cais e Bachini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita tra Alma Juventus Fano e Arzignano Chiampo le quote proposte dall’agenzia Snai vedono favorita la formazione di casa, offerta a 2,10, mentre per la vittoria della formazione ospite la quota è di 3,55. Per quanto riguarda il pareggio la quota è stata fissata a 3,10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA