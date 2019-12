Diretta Fano Fermana/ Streaming video tv: derby marchigiano (Serie C)

Fano Fermana, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, oggi pomeriggio domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Derby marchigiano questo Fano Fermana, con i padroni di casa sempre in caduta libera, l’ultimo ko in casa del Vicenza è stato il settimo consecutivo in campionato. Il Fano resta ultimo con 10 punti nel girone, anche se Rimini e Imolese sono comunque lontane solamente 2 lunghezze. Servirà un’inversione di tendenza con l’inizio del campionato che non era poi stato così negativo. E’ quartultima in classifica invece una Fermana capace di fare appena meglio, con 4 punti collezionati in più rispetto all’attuale fanalino di coda della classifica. Gialloblu reduci in campionato da un pareggio in casa contro la Reggio Audace che ha permesso di muovere di nuovo la classifica dopo le pesanti sconfitte contro Virtus Verona e Carpi: la vittoria manca comunque da un mese per la Fermana, dal blitz esterno sul campo del Rimini in un altro importante scontro diretto nei bassifondi della classifica del girone B.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Fermana, match previsto domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Mancini di Fano, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FANO FERMANA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Fano Fermana, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Mancini. Il Fano allenato da Fontana schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Venditti; Ricciardi, Di Sabatino, Gatti, Tofanari; Carpani, Marino, Parlati; Kanis, Barbuti, Baldini. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Fasolino, Diop, Said, Massardi, Boccioletti, Giorgini, Gjuci, Sapone, Paolini, Sarli, Beduschi, Di Francesco. Risponderà la Fermana guidata in panchina da Mauro Antonioli, che opterà su un 4-2-3-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Palombo; Bellini, Manetta, Scrosta, Sperotto; Urbinati, Ricciardi; Iotti, Persia, Bacio Terracino; Maistrello. Siederanno in panchina: Badioli, Manè, Comotto, Rolfini, D’Angelo, Venturi, Isacco, Molinari, De Pascalis, Mantini, Cognigni, Lancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Fano Fermana, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio a una quota di 2.90 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.80. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.35 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



