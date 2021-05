Diretta/ Fano Imolese (Serie C) streaming video tv: pronostico incerto

DIRETTA FANO IMOLESE: PADRONI DI CASA LEGGERMENTE FAVORITI…

Fano Imolese, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Raffaele Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per l’andata dei play out del campionato di Serie C nel girone B. La sfida arriva sul campo dopo il rinvio della scorsa settimana, con l’emergenza Covid che aveva bloccato l’Imolese, dunque in questo weekend andrà in scena la sfida d’andata mentre il ritorno si svolgerà la prossima settimana. Si affrontano due squadre che hanno vissuto una stagione travagliata con un pronostico per questa sfida conseguentemente incerto.

L’Imolese parte almeno con i favori del miglior piazzamento in classifica, che le permetterebbe di mantenere la categoria anche in caso di doppio pareggio: dopo due vittorie contro Cesena e Gubbio la regular season della squadra passata sotto la guida di Lorenzo Mezzetti si è chiusa con un ko col Matelica, ma l’Imolese non ha potuto evitare gli spareggi salvezza così come non ha potuto evitarli un Fano che ha faticato nell’ultimo periodo nonostante l’arrivo in panchina di Alessio Tacchinardi. Solo 2 punti nelle ultime quattro partite della regular season disputate dai marchigiani nel girone B, il Fano d’altronde è un habitué dei play out con 3 partecipazioni nelle ultime 5 stagioni di C, più una retrocessione annullata dal ripescaggio.

DIRETTA FANO IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Imolese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FANO IMOLESE

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Imolese allo stadio Raffaele Mancini. I padroni di casa allenati da Alessio Tacchinardi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lorenzo Mezzetti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Siano; Rondanini, Angeli, Boccardi, Aurelio; Lombardi, Torrasi, Masala; Piovanello, Polidori, Tommasini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Fano e Imolese, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.20 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.05 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

