Diretta/ Fano Mantova (Serie C) streaming video tv: per recuperare terreno

DIRETTA FANO MANTOVA: ALTRA GOEADA PER I LOMBARDI?

Fano Mantova, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Sfida necessaria per i padroni di casa per provare a recuperare un po’ di terreno, dopo un mini-ciclo nero segnato da tre sconfitte consecutive. Dopo i ko interni contro Sambenedettese e Imolese, infatti, i marchigiani sono caduti anche nel turno infrasettimanale perdendo in trasferta contro il Cesena, un pesante 3-0 che sta facendo emergere per il Fano difficoltà già viste nella passata stagione. Il turno di mercoledì scorso è stato invece estremamente positivo per il Mantova, che ha segnato per la seconda volta consecutiva in casa 5 gol. Dopo la cinquina rifilata al Perugia era arrivato il ko esterno contro la Sambenedettese, ma i virgiliani hanno di nuovo alzato la testa battendo 5-2 il Matelica, sfruttando un Simone Ganz in stato di grazia, autore di una magnifica tripletta.

DIRETTA FANO MANTOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Fano Mantova, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FANO MANTOVA

Le probabili formazioni di Fano Mantova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Alessandrini con un 4-3-1-2: Meli, Cargnelutti, Bruno, Zigrossi, Monti, Carpani, Parlati, Paolini, Amadio, Ferrara, Baldini. Gli ospiti guidati in panchina da Emanuele Troise schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Tozzo; Silvestro, Checchi, Millilo; Bianchi, Lucas, Zibert, Gerbaudo; Rosso, Vano, Cheddira.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Fano Mantova secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa marchigiani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,55, mentre poi si sale già a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,70 volte la posta in palio in caso di successo dei virgiliani per chi avrà puntato sul segno 2.



