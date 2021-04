Diretta Fano Modena/ Streaming video tv: situazione ormai definita? (Serie C)

DIRETTA FANO MODENA: OCCASIONE PER I CANARINI

Fano Modena sarà diretta dal signor Claudio Panettella, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: al Raffaele Mancini va in scena la partita valida per la 35^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Si parla di un match che, almeno sulla carta, non dovrebbe cambiare di molto lo scenario per le due squadre: il Modena non può più raggiungere la promozione diretta, ma con la vittoria sull’Arezzo ha blindato un quarto posto che sostanzialmente, salvo scossoni, sarà quello con cui si presenterà nella griglia dei playoff.

Diretta/ Treviso Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

Il Fano, in maniera molto simile, sa che non retrocederà direttamente ma che molto probabilmente sarà costretto a passare dai playout: i marchigiani però sono rimasti in vita vincendo sul campo della Feralpisalò, devono recuperare 6 punti per la salvezza immediata e hanno ancora qualche chance. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Fano Modena, possiamo ora analizzare in che modo i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Torino Spal Primavera (risultato 0-1) streaming tv: espulso Horvath!

DIRETTA FANO MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Fano Modena bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video. Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

Diretta Inter Cagliari/ Streaming video tv: Conte accoglie Semplici a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI FANO MODENA

Ancora tanti problemi per Alessio Tacchinardi, che in Fano Modena deve rinunciare a parecchi infortunati: in attacco, senza Alvaro Montero, toccherà ancora a Nepi affiancare Barbuti mentre sulle corsie esterne di centrocampo agiranno Vincenzo Ferrara e Valeau, che accompagneranno una mediana formata dal regista Paolini e dalle mezzali Carpani e Amadio. Tutto invariato anche in difesa: Viscovo è il portiere, davanti a lui ci sarà una linea composta da Cason, Brero e Luca Bruno. Nel Modena è squalificato Mignanelli e mancano Tulissi e Monachello: dunque Michele Mignani dovrebbe lanciare Varutti come terzino sinistro, poi ballottaggio Ingegneri-Zaro per affiancare Pergreffi al centro di una difesa completata da Mattioli e dal portiere Gagno. A centrocampo Muroni e Castiglia si giocano il posto con Davì e Prezioso, mentre Gerli va verso la conferma; Luppi e Pierini sono in ballottaggio con Sodinha per gli esterni offensivi, Spagnoli potrebbe scalzare Scappini dal ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Fano Modena: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,55 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 2,15 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA