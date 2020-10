Diretta Fano Padova/ Streaming video e tv: per la prima vittoria (Serie C)

DIRETTA FANO PADOVA: I VENETI CERCANO IL RISCATTO!

Fano Padova, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, si gioca per la seconda giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Già intrigante questa diretta di Fano Padova, perché i marchigiani vogliono confermarsi e invece i veneti devono cancellare il ricordo di un pessimo debutto nel nuovo campionato. Per la precisione, il Fano aveva pareggiato per 2-2 sul campo di una big come il Perugia, per di più dopo essere andato in vantaggio di due gol: resta l’amarezza della rimonta subita, ma anche la consapevolezza di poter recitare da protagonisti nel nuovo campionato, un qualcosa che invece manca ancora al Padova. I veneti infatti sette giorni fa avevano perso in casa contro l’Imolese, di conseguenza adesso urge evitare la seconda sconfitta consecutiva, che sarebbe certamente un problema.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FANO PADOVA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Fano Padova, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FANO PADOVA

Eccoci adesso ad un breve approfondimento circa le probabili formazioni di Fano Padova. Per i marchigiani di mister Alessandrini ottima base di partenza è il 4-3-1-2 di settimana scorsa a Perugia: Meli in porta e davanti a lui Carnielutti, Bruno, Zigrossi e Paolini; nel terzetto di centrocampo Marino, Amadio e Parlati; in avanti Said in appoggio ai due attaccanti, che erano stati Barbuti e Ferrara. Meno esaltante il riferimento per il Padova di Mandorlini, che aveva perso in casa con l’Imolese schierando questo 4-3-3: Vannucchi in porta; difensori Germano, Andelkovic, Valentini e Baraye; a centrocampo Della Latta, Mandorlini ed Hallfredsson; infine Nicastro, Paponi (presto uscito per infortunio e sostituito da Jefferson) e Jelenic in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Fano Padova grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo non spinge i padroni di casa, sono di poco favoriti gli ospiti: infatti il segno 2 è quotato a 2,45 mentre poi si sale a 2,90 per il segno 1 e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



