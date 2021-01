Diretta Fano Perugia/ Streaming video tv: facile per gli umbri? (Serie C)

DIRETTA FANO PERUGIA: OSPITI FAVORITI!

Fano Perugia, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, si giocherà allo stadio Raffaele Mancini della città marchigiana per la ventesima giornata del girone B di Serie C, primo turno del girone di ritorno, con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021. La diretta di Fano Perugia si presenta come una partita sulla carta favorevole agli ospiti umbri, perché la classifica evidenzia una netta differenza tra i 15 punti del Fano e i 36 del Perugia. Gli obiettivi sono di conseguenza diametralmente opposti: i marchigiani devono pensare alla salvezza, che potrebbe anche passare dai playout, mentre il Perugia fa parte a pieno titolo del folto gruppo di squadre che nel girone B ancora insegue il primo posto e con esso la promozione diretta. Nella scorsa giornata per gli umbri è arrivata una importante vittoria contro la FeralpiSalò, mentre il Fano aveva mosso la classifica pareggiando con il Gubbio, ma oggi la sfida con l’Umbria sarà ben più tosta.

DIRETTA FANO PERUGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Perugia non sarà garantita, tuttavia possiamo ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili grazie alla diretta streaming video che Eleven Sports offre tramite abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti della terza serie oppure anche acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FANO PERUGIA

Proviamo adesso a fare qualche considerazione sulle probabili formazioni di Fano Perugia, avendo le scelte della scorsa giornata come punto di riferimento. Per il Fano dunque ricordiamo il 3-5-2 che era sceso in campo con Gentile, Brero e Bruno nella difesa a tre davanti al portiere Viscovo; a centrocampo invece la folta linea a cinque composta da Paolini, Carpani, Marino, Amadio e Monti, infine il tandem offensivo che aveva visto titolari Ferrara e Barbuti. Per il Perugia di base prendiamo invece il 4-3-2-1 con Fulignati in porta; difesa a quattro formata da Elia, Angella, Sgarbi e Crialese; a centrocampo il terzetto titolare era stato formato da Moscati, Burrai e Vanbaleghem, infine in attacco avevamo visto Minessi e Falzerano in appoggio alla prima punta Murano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fano Perugia in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sembrano essere chiaramente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 1,75 mentre poi si sale a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Fano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA