Diretta Fano Piacenza/ Streaming video tv: i lupi ci provano al Mancini (Serie C)

Fano Piacenza, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, va in scena alle ore 15:00 di domenica 17 novembre per la quindicesima giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. I lupi sono una delle squadre che hanno cambiato girone quest’anno: dopo aver sfiorato la promozione in Serie B sono ripartiti con tanto entusiasmo ma per il momento non hanno ancora trovato il giusto ritmo e non stanno tenendo il passo delle migliori, anche se la vittoria di misura contro il Gubbio è stata importante per riprendere la marcia e non perdere troppo contatto dalle squadre che in questo momento si giocano il salto di categoria diretto. Il Fano non era partito malissimo, ma poi è tornato a vivere le difficoltà dello scorso campionato, nel quale era retrocesso per poi venire ripescato. Domenica scorsa è arrivato un pesante ko a Modena: non tanto nel punteggio (1-2) quanto nel fatto che adesso l’Alma Juventus è ultima in classifica. Aspettiamo allora la diretta di Fano Piacenza; intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero affrontare la partita del Mancini, leggendone le probabili formazioni.

La diretta tv di Fano Piacenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati della Serie C potranno seguire questa partita attraverso il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera gamma della stagione di terza divisione in diretta streaming video – dunque mediante l’utilizzo di PC, tablet e smartphone – a tutti i suoi abbonati oppure a chi volesse di volta in volta acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato.

Per Fano Piacenza Gaetano Fontana punta su un 4-3-3 nel quale Barbuti rimane l’imprescindibile attaccante, con Kanis e Baldini che invece operano sulle corsie laterali andando a completare il tridente. A centrocampo ci sarà la regia di Sapone, che viene preferito a Carte Said che può anche giocare più avanti; Carpani e Parlati giocheranno come mezzali, alle spalle di questo reparto ecco Di Sabatino e Gatti piazzati al centro della difesa con Viscovo in porta, mentre i terzini dovrebbero essere ancora Ricciardi e Tofanari. Nel Piacenza di Arnaldo Franzini, Della Latta e capitan Pergreffi assistono Milesi che comanda la difesa a protezione di Del Favero; Zappella e Imperiale saranno gli esterni (con El Kaouakibi che potrebbe essere titolare a destra), Corradi e Matteo Marotta invece dovranno supportare la fase di impostazione garantita da Nicco. Cacia e Paponi, due veterani, sono favoriti su Riccardo Forte per operare in attacco.

Fano Piacenza è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo questo bookmaker gli ospiti sono favoriti: siamo ad un valore corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto per il segno 2 che identifica la vittoria dei lupi, contro il valore di 3,15 che accompagna il segno 1 da giocare per il successo interno. La quota per il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vale invece 3,10 volte quello che avrete deciso di investire.



