Diretta/ Fano Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: derby marchigiano!

DIRETTA FANO SAMBENEDETTESE: RISULTATO INCERTO!

Fano Sambenedettese, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Mancini di Fano. Derby marchigiano sempre sentito, il Fano sta provando a dimostrare di essere fatto di un’altra pasta rispetto a quanto visto nei campionati precedenti ed ha iniziato il suo cammino inanellando 3 pareggi consecutivi, contro Perugia, Padova e nel turno infrasettimanale sul terreno di gioco del Carpi. Pareggi che acquistano valore considerando la serie iniziale che il calendario ha riservato ai granata, un avvio molto duro dal quale la squadra di Alessandrini è uscita imbattuta. Secondo derby regionale consecutivo per la Sambenedettese dopo quello per la Fermana, pareggiato 1-1 dai rossoblu nel turno infrasettimanale. La squadra di Montero sembra comunque aver dimenticato il ko di Carpi all’esordio, ma ora dovranno confermare il trend delle ultime 2 partite, con 4 punti conquistati.

DIRETTA FANO SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Fano Sambenedettese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Fano e Sambenedettese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Alessandrini con un 4-3-3: Meli; Cargnelutti, Di Sabatino, Zigrossi, De Vito; Amadio, Parlati, Marino; Paolini; Baldini, Barbuti. Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Montero affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Nobile, Scrugli, Cristini, Enrici, D’Ambrosio; Rocchi, Angiulli, Mawuli; Chacòn; Nocciolini, Maxi Lopez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Fano Sambenedettese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



