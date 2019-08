Diretta Fano Sambenedettese/ Streaming video tv: derby marchigiano (Serie C)

Fano Sambenedettese, in diretta dallo stadio Raffaele Mancini, è il derby marchigiano che si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Avremo dunque in Fano Sambenedettese le prime risposte circa le due formazioni marchigiane, pur con tutte le cautele del caso: in base a quanto abbiamo visto l’anno scorso, c’è attesa soprattutto per la Sambenedettese, mentre il Fano ha salvato la categoria solo mediante ripescaggio dopo la retrocessione e in Coppa Italia Serie C ha cominciato male, con due sconfitte e conseguente eliminazione immediata. La Sambenedettese invece era stato ammessa alla Coppa Italia maggiore, dalla quale però è uscita al primo turno a causa della sconfitta ai rigori contro l’Imolese. Ricordi non esaltanti dunque, chi inizierà meglio in campionato?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Sambenedettese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SAMBENEDETTESE

Chiediamoci adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fano Sambenedettese. Per gli uomini di Gaetano Fontana ripartiamo dall’undici della partita della Coppa Italia di categoria contro il Teramo, quando il Fano era sceso in campo con questi titolari: Fasolino; Tofanari, Diop, Gatti, Boccioletti; Parlati, Sapone, Said; Morsucci, Mainardi, Sarli. Per la Sambenedettese di Paolo Montero, alla prima esperienza da allenatore in Italia, sono passate ben tre settimane dall’unica uscita ufficiale, dunque cautela d’obbligo. Ricordiamo comunque chi erano stati i titolari contro l’Imolese: Santurro, Rapisarda, Biondi, Miceli. Gemignani, Gelonese, Bove, Panaioli, Volpicelli, Cernigoi e Di Massimo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fano Sambenedettese. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai sul derby marchigiano disegnano un quadro decisamente equilibrato. Il segno 2 infatti è quotato a 2,60, si sale poi a 2,80 in caso di segno 1 ed infine il segno X varrebbe 2,95 volte la posta in palio, ma le differenze fra i tre risultati sono davvero minime.



