Diretta Fano Sudtirol/ Streaming video tv: Alma ancora a secco di vittorie (Serie C)

DIRETTA FANO SUDTIROL: PRIMA VITTORIA PER I MARCHIGIANI?

Fano Sudtirol sarà diretta dal signor Eduart Pashuku: si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 novembre, ed è uno degli anticipi validi per la noma giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Una sfida che, almeno sulla carta, tende totalmente dalla parte degli ospiti: Stefano Vecchi infatti è riuscito a confermare gli altoatesini in alta classifica e con l’obiettivo concreto della promozione, ma oggi al Mancini bisognerà riscattare il pareggio interno contro la Sambenedettese che ha leggermente rallentato la corsa. Ha invece perso a Ravenna il Fano: ancora una volta i marchigiani si trovano in fondo alla classifica – insieme ad Arezzo e Gubbio – e non sono ancora riusciti a vincere in questo campionato, servirà allora una scossa soprattutto dal punto offensivo per provare a rimettersi in corsa per una salvezza che appare decisamente complicata. Aspettiamo allora la diretta di Fano Sudtirol; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali di questa partita di Serie C, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FANO SUDTIROL IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Fano Sudtirol: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SUDTIROL

Non inizia bene Fano Sudtirol per Marco Alessandrini, che deve rinunciare al suo portiere Viscovo: lo sostituisce quindi Meli, davanti a lui Zigrossi e Di Sabatino guidano una difesa che sarà completata dai terzini Cargnelutti e Monti. A centrocampo Amadio dovrebbe piazzarsi in cabina di regia, venendo supportato da Parlati e Paolini; avremo poi Carpani nella posizione di trequartista, Vincenzo Ferrara invece può avanzare il suo raggio d’azione giocando come trequartista, eventualmente alle spalle di Baldini (o Nepi) e Barbuti. Nel Sudtirol il modulo è il 4-3-1-2: Emanuele Gatto il vertice basso del rombo, Casiraghi davanti a lui come trequartista a innescare gli attaccanti Rover e Magnaghi. Semprini spera in una maglia nel reparto offensivo, allo stesso modo Leandro Greco in mezzo – e potrebbe sostituire Karic – dove capitan Tait dovrebbe essere confermato; sugli esterni spingeranno El Kaouakibi e Fabbri, a proteggere il portiere Poluzzi saranno i due centrali Vinetot e Malomo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Fano Sudtirol abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,10 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,35 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA