Diretta Fano Triestina/ Streaming video tv: giuliani favoriti (Serie C)

DIRETTA FANO TRIESTINA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Fano Triestina, in diretta dallo stadio Raffaele Mancini della città marchigiana, si gioca in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C, cioè alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021. La diretta di Fano Triestina mette in palio una posta importante per entrambe le formazioni, ma forse soprattutto per i padroni di casa: l’AJ Fano arriva da un pareggio nel derby con il Matelica e ha 32 punti in classifica, di conseguenza si trova in zona playout e deve ancora lottare duramente per raggiungere la salvezza, che verosimilmente passerà per gli spareggi al termine della stagione regolare.

La Triestina invece è reduce dalla bella vittoria contro il Sudtirol nel posticipo, che ha collocato gli alabardati a quota 57 punti in classifica: i playoff sono ampiamente assicurati, l’obiettivo è raggiungere la migliore posizione possibile, dunque si lotta per il quinto posto. Entrambe le squadre dunque hanno ancora obiettivi da cogliere: che cosa ci dirà questa sera Fano Triestina?

DIRETTA FANO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Fano Triestina sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FANO TRIESTINA

Diamo adesso un’occhiata anche alle probabili formazioni di Fano Triestina. Per i padroni di casa si può ipotizzare un 3-5-2 con Cason, Brero e Bruno nella difesa a tre davanti al portiere Viscovo; folto centrocampo a cinque composto da destra a sinistra da Valeau, Carpani, Amadio, Paolini e Gentile; infine nel tandem d’attacco del Fano potrebbero essere titolari Ferrara e Barbuti. La replica della Triestina invece potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con Offredi in porta; i quattro difensori Lepore, Ligi, Lambrughi e Lopez davanti a lui; nel cuore della mediana il terzetto formato da Rizzo, Giorico e Calvano; infine in attacco il trequartista Sarno agirà in appoggio alle due punte, che dovrebbero essere Gomez e Litteri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fano Triestina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giuliani sono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,30, mentre poi si sale (ma non troppo) fino a quota 3,00 in caso di segno X oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno 1 per una vittoria del Fano.



