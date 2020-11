Diretta Fano Virtus Verona/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA FANO VIRTUS VERONA: MARCHIGIANI DI NUOVO IN CAMPO

Fano Virtus Verona, in diretta dallo stadio Raffaele Mancini della città marchigiani, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 29 novembre 2020, per la tredicesima giornata del girone B della Serie C. In avvicinamento alla diretta di Fano Virtus Verona, dobbiamo notare innanzitutto che per i marchigiani sarà il ritorno in campo ben diciotto giorni dopo il pareggio per 0-0 nel derby marchigiano con la Fermana: il Fano ha un paio di partite da recuperare, ma la situazione resta critica perché nelle dieci disputate ha cinque pareggi e altrettante sconfitte, sta dunque ancora cercando il primo successo ed è a rischio retrocessione.

Sta sicuramente meglio la Virtus Verona, che domenica scorsa ha pareggiato 1-1 contro il Mantova e finora ha raccolto 16 punti: siamo verso metà classifica, difficile fare calcoli perché ogni eventualità è ancora possibile, di certo però la Virtus Verona può sperare in qualcosa di bello, soprattutto se sfruttasse appieno questo turno favorevole.

DIRETTA FANO VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Virtus Verona non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI FANO VIRTUS VERONA

Parlando ora delle probabili formazioni di Fano Virtus Verona, ecco che è difficile sbilanciarsi troppo sui padroni di casa, dal momento che l’ultima partita giocata dal Fano risale appunto all’11 novembre, ben diciotto giorni fa: situazione che non è così strana quest’anno, ma comunque si tratta di un’anomalia, le scelte del mister saranno dettate dunque dalle condizioni di forma e anche psicologiche in una fase complessa. Per quanto riguarda la Virtus Verona, dobbiamo invece ricordare le squalifiche di Delcarro e Danti, che rendono più complicato il lavoro di mister Fresco. Il modulo dovrebbe comunque essere il 4-3-1-2, senza particolari novità in difesa e in attacco, con Pittarello in particolare evidenza, mentre per cause di forza maggiore saranno inevitabili dei cambi a centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Fano Virtus Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia incertissimo, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,80 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,60. L’ipotesi più remunerativa – di pochissimo – per gli scommettitori sarebbe il pareggio, infatti il segno X vale 2,90 volte la posta in palio.



