Diretta/ Fano Vis Pesaro (Serie C) streaming video tv: derby marchigiano

DIRETTA FANO VIS PESARO: PARTITA DELICATA!

Fano Vis Pesaro, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Raffaele Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby marchigiano tra due squadre che restano a grande rischio in chiave salvezza. Il Fano è di nuovo in calo e reduce ora da 3 sconfitte consecutive, avendo perso gli ultimi match contro Legnago Salus, Arezzo e Virtus Verona.

DIRETTA/ Giana Erminio Renate video streaming tv: il derby ha ben 13 precedenti

Non è andata meglio domenica scorsa alla Vis Pesaro, sconfitta dalla capolista Padova: non era certamente un impegno agevole in calendario, con la Vis Pesaro che resta dunque a +4 dall’Imolese quintultima e conseguentemente dalla zona play out. Si è invece attardato il Fano che si è staccato di un punto dal Legnago Salus ed è rimasto da solo al terzultimo posto: la distanza dalla Vis Pesaro è ora di 6 lunghezze e questo scontro diretto sembra l’ultima chance per i granata per poter coltivare di nuovo speranze di salvezza diretta senza passare dalla roulette russa dei play out.

DIRETTA MANTOVA FERALPISALO'/ Video streaming tv: sette i precedenti del derby

DIRETTA FANO VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Vis Pesaro non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Cesena Legnago Salus video streaming tv: la partita ha un solo precedente

PROBABILI FORMAZIONI FANO VIS PESARO

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Vis Pesaro presso lo stadio Raffaele Mancini. I padroni di casa allenati da Flavio Destro scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Daniele Di Donato con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Bastianello; Nava, Farabegoli, Gennari, Stramaccioni; Pannitteri, Lelj, Pezzi, De Feo; D’Eramo, Bismark.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fano e Vis Pesaro, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA