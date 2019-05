Diretta Fastweb Cup/ Filippo Tortu 100 metri: streaming video tv, vincitore e orario

Oggi venerdì 24 maggio 2019 ci sarà il debutto stagionale di Filippo Tortu sui 100 metri outdoor. L’appuntamento sarà con la diretta della Fastweb Cup sulla pista di Rieti, una località di grande importanza per l’atletica italiana. Non si tratta di un meeting di primo piano, ma è l’occasione ideale per debuttare senza eccessive pressioni e testare la propria condizione in vista di gare più importanti, a cominciare dal Golden Gala che avrà luogo a inizio giugno allo stadio Olimpico di Roma. Nella scorsa stagione Filippo Tortu, l’italiano più veloce di sempre, allenato dal papà-coach Salvino, aveva debuttato a Rieti sulla pista del Guidobaldi con il tempo di 10”16 e, sempre sul rettilineo reatino, aveva vinto tre anni fa il suo primo titolo italiano assoluto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FASTWEB CUP CON FILIPPO TORTU

La presenza di Filippo Tortu accenderà i riflettori sulla Fastweb Cup a Rieti, che sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 di Mediaset, che è disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando, dalle ore 14.00 alle ore 15.50 per seguire il meeting nella sua interezza. La telecronaca sarà di Andrea Campagna, affiancato dal commento tecnico di Laurent Ottoz e dalle interviste a bordo pista di Gabriele Cattaneo. Per chi non potesse mettersi davanti al televisore nel pomeriggio di un giorno lavorativo, ricordiamo che sarà disponibile anche la diretta streaming video su Sportmediaset.it.

DIRETTA FASTWEB CUP CON FILIPPO TORTU: IL PROGRAMMA

In attesa della diretta della Fastweb Cup, ricordiamo il programma di questo meeting di atletica tutto imperniato sulla velocità e naturalmente sulla presenza di Filippo Tortu. Si comincerà alle ore 14.00 e le gare in programma saranno i 100 metri, i 200 metri e i 400 metri, dunque esclusivamente gare veloci. Sui 100 si disputeranno batterie e finale, gara secca invece sui 200 e sui 400. Filippo Tortu dovrà sfidare atleti del calibro di Aaron Brown e Amaury Golitin, ma ricordiamo anche le presenze di Davide Re, Bruno Hortelano, Luka Janezic, Andrew Howe, Daniele Corsa tra gli uomini e Raphaela Lukudo, Maria Benedicta Chigbolu e Irene Siragusa tra le donne. La stella più attesa sarà comunque indubbiamente Filippo Tortu, che è al ritorno sui 100 metri a nove mesi dal quinto posto degli Europei di Berlino e vuole proseguire nel migliore dei modi la stagione outdoor inaugurata già in staffetta con l’ottimo tempo di 38”29 in batteria con la 4×100 azzurra alle World Relays di Yokohama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA