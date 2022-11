Diretta/ FCSB West Ham, streaming video tv: tutto già deciso (Conference League)

DIRETTA FCSB WEST HAM: RISULTATO SCONTATO!

FCSB West Ham, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Arena Nationala di Bucarest, sarà una gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Un match che non ha nulla da dire in termini di classifica per le due squadre: i romeni sono automaticamente eliminati, mentre gli inglesi sono matematicamente qualificati da primi.

DIRETTA/ RFS Fiorentina (risultato 0-3) streaming video tv: gestione dei Viola

Il FCSB ha raccolto appena due punti in cinque giornate, frutto di due pareggi e tre sconfitte. La compagine romena arriva a questo appuntamento dal pari per 2-2 contro l’Anderlecht. Il West Ham, invece, è a punteggio pieno: nell’ultimo turno la formazione di Moyes si è imposta per 1-0 sul Silkeborg.

FCSB WEST HAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta FCSB West Ham sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. FCSB West Ham, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

Diretta/ Basaksehir Hearts (risultato 2-0) streaming video tv: raddoppia Gurler

PROBABILI FORMAZIONI FCSB WEST HAM

Passiamo adesso ai probabili undici della diretta FCSB West Ham, anche se restano alcuni nodi da sciogliere per i due allenatori. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il 4-3-3: Tarnovanu, Cretu, Dawa, Tamm, Radunovic, Oaida, Edjouma, Olaru, Miculescu, Dumiter, Popescu. Passiamo adesso agli Hammers, con Moyes che opta per il 4-3-3: Areola, Coufal, Johnson, Ogbonna, Aguerd, Fornals, Coventry, Emerson, Lanzini, Antonio, Benrahma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta FCSB West Ham vedono nettamente favorita la compagine londinese. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie ai bookmakers dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei romeni è a 5,60, il pareggio è quotato 4,05, mentre il successo degli Hammers è a 1,55. Passiamo adesso alle giocate sul numero di reti: Under 2,5 a 2,10 e Over 2,5 a 1,65. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

Fiorentina si qualifica prima se/ Conference League, risultati utili con il RFS

© RIPRODUZIONE RISERVATA