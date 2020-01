Diretta Federer Djokovic/ Australian Open 2020 streaming video tv: semifinale show

Federer Djokovic è la partita che tutti stavano aspettando agli Australian Open 2020: una semifinale annunciata, che prenderà il via alle ore 9:30 (italiane) di giovedì 30 gennaio. Siamo alla resa dei conti, o una delle tante tra questi due campioni: sarà la sfida numero 50 con un bilancio che sorride leggermente a Novak Djokovic (26-23), e naturalmente tutti hanno ancora negli occhi la straordinaria finale di Wimbledon giocata lo scorso luglio – prima che lo svizzero si prendesse la rivincita alle Atp Finals – con i due match point falliti da Roger Federer e il successo del serbo nel tie break del quinto set (arrivato sul 12-12). Attenzione però, perchè i match point hanno giocato un ruolo chiave nel permettere al Re di arrivare fino a qui: ne ha cancellati ben sette (tre consecutivi nel tie break del quarto set) per battere Tennys Sandgren, un’altra grande impresa dopo la rimonta da 4-8 nel super tie break contro Fucsovics (il nuovo regolamento degli Australian Open 2020 prevede che nel set decisivo si giochi un tie break con arrivo ai 10 punti, qualora nei game la situazione sia di 6-6). Ora dunque non resta che aspettare con trepidazione la diretta di Federer Djokovic, un altro grande spettacolo di tennis e l’ennesima sfida tra questi due grandissimi giocatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Federer Djokovic sarà su Eurosport: come sempre sarà questo canale a trasmettere la partita degli Australian Open 2020, e noi possiamo ricordare che i clienti Sky lo potranno raggiungere anche via satellite, selezionando il numero 210 del decoder. La piattaforma Eurosport Player fornisce invece la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, previa sottoscrizione di un abbonamento; il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.ausopen.com, è consultabile gratuitamente e mette a disposizione le informazioni utili sui due giocatori e in generale sugli Australian Open 2020.

DIRETTA FEDERER DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente una partita come Federer Djokovic non ha bisogno di presentazioni: se ci riferiamo agli Australian Open 2020, possiamo dire che il serbo ha fatto meglio in un percorso che sulla carta è stato anche più difficile, perchè già agli ottavi il serbo ha dovuto affrontare il combattivo argentino Diego Schwartzman e poi si è trovato di fronte Milos Raonic, già finalista Slam ed ex Top Ten. Nole però non ha mai tremato, confermando come il Melbourne Park (dove ha vinto sette volte) sia davvero terreno di casa; Federer, curiosamente e grazie alle eliminazioni illustri (tra cui purtroppo quelle di Berrettini e Fognini), prima della semifinale non ha mai dovuto sfidare teste di serie. Tuttavia lo svizzero, tornato a vincere gli Australian Open dopo sette anni con la doppietta 2017-2018, ha avuto i suoi bei problemi come abbiamo già detto e, come da lui stesso affermato dopo il quarto di finale contro Sandgren, è solo per miracolo (e ovviamente per la sua immensa classe) che si è trovato ancora una volta faccia a faccia con Djokovic. Da una parte la possibilità di accorciare, per il serbo, con lo Slam numero 17; dall’altra il ventunesimo Major che attende Djokovic, anche se chiaramente questa partita consegnerà solo un posto in finale e poi bisognerà fare i conti con chi uscirà dalla sfida di domani. Intanto però siamo prontissimi a goderci lo spettacolo della Rod Laver Arena…



